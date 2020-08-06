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رياضة

بايرن ليفركوزن يفوز على جلاسكو رينجرز 1-0 في الدوري الأوروبي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فاز بايرن ليفركوزن على جلاسكو رينجرز بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما في إياب منافسات دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وسيطر التعادل السلبي بدون أهداف على نتيجة الشوط الأول.

وشهد اللقاء محاولات من جانب ليفركوزن لخطف هدف التقدم إلا أن دفاع رينجرز حافظ على نظافة شباكه، حتي نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاع ليفركوزن خطف هدف الفوز في الدقيقة الواحدة والخمسون من زمن الشوط الثاني عن طريق موسى ديابي.

بفوز ليفركوزن فإنه سيضرب موعدًا كبيرًا مع إنتر في ربع النهائي في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل بمدينة كولن، وذلك بعد عبور كتيبة أنطونيو كونتي بوابة خيتافي مساء الأربعاء بهدفين نظيفين في دور الـ16.
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