محمد النجار يكتب: الموت هل هو نعمة؟ والقبر من منظور جديد

من الحركة إلى السكون: الموت هو انتقال الذات من الحركة إلى السكون، به تسكن جميع الجوارح، فتعجز عن القيام بما كانت تقوم به في الحياة، تعجز العين عن إبصار ما يدور حولها، ويعجز اللسان عن التعبير عما تجيش به المشاعر وتعتمل به الأفكار.





بالموت يعجز ذلك الكائن الذي بداخلنا عن كل شيء، فلم يعد للحب والبغض والرضا والغضب ملامح على الوجه أو أثر في الصوت أو همة إلى قول أو عمل، بالموت تتلاشى كل الرغبات، فلا عزم ولا قرار، وإذا بها الجوارح التي لطالما أسرعت في طاعتنا لتحقيق ما نرغبه وكف ما نبغضه عنا، إذا بها قد دخلت في سجن من العجز الكامل.





يا له من شعور مرعبٍ، مؤلمٍ، شديدٍ على النفس، التي كانت تحزن أيما حزن لعجز عضو واحد من أعضائها، أو حتى مجرد ضعفه عن النهوض بوظيفته، فإذا بها قد فقدت في لحظة كل أعضائها، وصارت كملك بلا مملكة.





القبر وبصيص الأمل: بينما هو الموت على هذا النحو الرهيب من العجز عن الفعل وعن رد الفعل، وقد صار ذلك الجسد الذي كان يحمل الإنسانَ بداخله إلى العطب والفناء، يظهر بصيص النور ويمتد خيط الأمل من ذلك الحديث الشريف: (إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار.





فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) متفق عليه، يا له من حبل ممدود بالنجاة، وخيط من ضوء قادم بالأمل للنفوس المعذبة بوحشة الفراق وألم الوحدة وسبات العجز، لست هنا معنيًا بجدل عقيم مع منكري النعيم والعذاب في القبور، يكفيني كمسلم أن أكون في جنة ذلك السلام الروحي والراحة النفسية والطمأنينة بأن النفق المظلم لن يكون مظلمًا، وأن الوحشة والوحدة والألم سيكون معها ما يبددها ويحيلها إلى أنس وراحة ونعيم، سأكون مسلوب الإرادة والقدرة منزوع السلطان على جسد تهرأ وتلف، لكنني لن أفقد ذاتي، وسوف يأتي من يؤنسني بالبشرى في كل صباح ومساء، إنه لأمر جدير بأن يتسمك به العقلاء، وألا يسارعوا بكل وحشية وغباء إلى نفيه، فهو يبعث على الأمل ويحفز على العمل ويدعو بشدة إلى استحواذ أسباب ذلك النعيم.





الحياة قصيرة مع الإلحاد : إن جُلَّ الذين ينكرون الحياة بعد الموت هم من الملحدين، وإن كان بعضهم ليس كذلك، والإنسان كل إنسان مهما عاش على سطح الأرض، ومهما تنعم فيها بكل أنواع النعيم، (على فرض أن ذلك ممكن)، فإن حياته قصيرة، ونعيمه فيها قليل وضئيل، فليس في الدنيا نعيم دائم، إنما هي لحظات تقطعها الرتابة، ويمنع استمرارها الملل والاعتياد.





عند ذلك تأتي عقيدتي في حياة وسيطة بين الدنيا والآخرة ملاذا يفتح لي بابًا من الأمل في أن الجزاء لن يتأخر، ولن يكون بعيدًا مهما طال، ولن يتطرق إليه لمحة من شك مهما طال الزمن. وهذا يختلف تماما عما يؤمن به الملحد، فالملحد لا يؤمن إلا بما يراه وما يسمعه وما يخبره به العلم المادي حتى ولو كان ذلك الذي يخبره به العلم المادي مجرد افتراضات، فهو يؤمن بتلك الافتراضات ويصدقها، مع أنها مجرد احتمالات عقلية!، لكنه لا يؤمن بما يخبره به نبي من الأنبياء!، فالملحد يؤمن مثلا بنظرية تعدد الأكوان التي هي مجرد افتراضٍ ليس عليه دليل مادي، إنما مجرد حسابات واستنتاجات، تقبل إثبات العكس، بينما لا يؤمن بالروح التي تسري بين جنباته!، إنه لا يرى من ذاته إلا ذلك اللحم والعظم والدم والفرث الذي في تجويف بطنه، وبعض المشاعر التي هي أثر من تفاعل بعض المواد والأحداث، لا يعرف عن الإنسان أبعد ذلك. فإذا ما توقفت أجهزة ذلك الجسد فقد انتهى كل شيء، فلا ثواب بعد ولا عقاب، فالقاتل والمقتول سواء، والسارق والمسروق صارا معا مجرد جثث بالية في التراب، وهكذا لا تكون الحياة مع الإلحاد قصيرةً وحسب ولكنها أيضًا بئيسة ظالمة عشوائية إلى أقصى حد.





ديفيد رونيجارد مريض لن ندعو له بالشفاء: إنه أحد الملحدين المغمورين، لعله مات الآن، لذلك لن نستطيع أن ندعو له بشيء، وقد كان يعمل بروفسيرًا في جامعة جوتنبرج بالسويد، كتب مقالة باللغة الإنجليزية في نوفمبر عام 2014م بمجلة الفلسفة الآن، ترجمها إلى العربية فواز البنفلاح عنوانها: (ملحد في الجحر)، ولربما كان العنوان رغم صدقه ودقته في الوصف، لكنه خدَّاعًا بعض الشيء، فبينما هو ينبئ عن حقيقة وضع مأزوم لكاتبه، إلا أن مضمون المقال يكشف عن معاند يصر على أن يفلسف العناد، لقد كتب هذه المقالة وهو في أيامه الأخيرة قبل الموت، وقد أخبره الأطباء وهو لا يزال بعد في سن السابعة والثلاثين بأنه على مشارف الموت، (مريض بسرطان الرئة)، وقد ظل طوال حياته السابقة ملحدًا، لكنه عندما أوشك على الموت وهو في ريعان شبابه، وقد ذهبت أدراج الرياح كل طموحاته في التنعم بالحياة إلى أقصى مدى، وأصبح حبيس ذلك الجحر الذي اختار لنفسه أن يدخله (جحر الإلحاد) ينتظر النهاية، لقد كانت مقالته مقالة كاشفة بقدر ما حاول فيها من إظهار التماسك والإصرار غير المبرر على الإلحاد، لكنها وضعته وقارئه أمام حقيقة واحدة لا جواب لها عند الملحدين، وهي: ماذا بعد حياة إنسانية حافلة؟ هل ينتهي كل شيء هكذا فجأة؟ لابد أن شيئًا ما سيبقى، لقد حاول أن يجيب ولكنه فشل فشلًا ذريعًا، لقد بدأ مقالته فقال أنه عاش حياته كلها ملحدًا وأن الفرق بينه وبين الذين سبقوه في الكتابة عن الموت أنهم كتبوا عن الموت خوفًا منه بينما هو يكتب عنه في أثناء مواجهته، ثم قال: "إن الإلحاد وتلقي أنباء الاقتراب الوشيك للموت لمزيج مؤسف حقًا.





من أين يستمد الفيلسوف الملحد العزاء؟ من الذي يعطي للحياة المعاشة معنى؟، ومن أين يتأتى التسليم بالمصير المتوقع؟"، وهكذا يكتشف وهو على أبواب الموت أن حياته بلا معنى، ثم يقارن بين الفلسفة التحليلية والفلسفة الوجودية في الإجابة على سؤال: معنى الحياة، ليصل بك في النهاية إلى فشل الفلسفتين في الإجابة، ومن ثم يقتبس نصًا من الإنجيل ليقول أن الدين هو من يحتكر الإجابة على هذا السؤال، ولكن يمنعه من تصديق ذلك أنه ملحد، فلا حاجة للإيمان بيوم آخر لأن الموت عدم وبالتالي لا ينبغي أن نخافه!.





وبينما أقرأ ذلك من مقالته أتخيل ارتعاشة يده من شدة الخوف والألم بسبب قرب موته، إنه الخوف والهلع الذي بدى واضحًا من أول المقال حين كتب: "في الواقع، أجدني بالرغم من هوسي بالموت، ألتمس العزاء من وصف سقراط للفلسفة بأنها عملية قبول الإنسان لموته. الآن، وأنا أواجه النهاية الحتمية للحياة في سن مبكرة، أتساءل عما إذا كنت قد استطعت الوصول إلى مرحلة القبول بها على الصعيد الشخصي"، لقد كان ديفيد رونيجارد قريبًا جدًا من الإيمان في مقاله هذا لولا أنه لم يجرؤ على قبوله، كونه ظل طيلة حياته ملحدًا، حتى فاجأه الأطباء بقرب موته، فلذلك أكد على طول المقال أنه ملحد، وأنه لا ينبغي له أن يؤمن بحياة أخرى لأنه لا يؤمن بالخوارق، لكنه يقول رغم ذلك بأن شيئًا ما لابد أن يبقى.





المشاعر والذكرايات: ينتهي الرجل إلى عنوان فرعي (المشاعر السرمدية)، يقول فيه أن شيئًا ما لابد أن يبقى وهو هذه المشاعر والذكريات الطيبة التي يخلفها الإنسان من بعده، فيقول: "حياة الانغماس الذاتي قد ولت تمامًا. ماذا تبقى بعد ذلك من قيمة تمكننا من الإحساس بأننا عشنا حياة ثرية؟ ما هي المشاعر التي ستبقى خالدة ؟ كما أراها، فإن المشاعر الخالدة هي الذكريات التي اجتازت اختبار الزمن كلحظات الفرح مع من نحب، وتلك السعادة التي تشع في النفس من إنجازات حققناها.





إنه لمن الصعب إيجاد كلمات تصف هذه المشاعر الخالدة لكنها مشاعر تحوي جانبًا روحانيًا.. إن الحياة المعاشة بحق هي تلك التي عشناها من خلال الآخرين ونحن أحياء، إذ أن الآخرين يضفون معنى لحياتنا من خلال إتاحة الفرصة لنا كي نحبهم.





أما عند موتنا، فإن المعنى الذي نقدمه لهم يكمن في الاستمرار في أن نكون موضع محبتهم". لقد وصل ديفيد في النهاية إلى أن الذي سيبقى هو إنجازاته مثل كتبه ومشاعر المحبة التي في قلوب الآخرين تجاهه، وهنا أجدني في غاية الدهشة من هذا الخلط غير العقلاني بين العزاءين، عزاء المؤمن بأنه هو بذاته من سيبقى بما ينجزه من أعمال صالحة، حيث سيبقى في قبره منعمًا يبشر بالجنة كل صباح ومساء، بينما عزاء الملحد في أنه سيصبح ذكرى طيبة في قلوب الآخرين، وربما شفقتهم عليه بسبب مرضه أو موته المبكر، وإعجابهم بأعماله، ليبقى السؤال الذي لن يجيب عليه ديفيد رونيجارد ولا غيره من الملحدين أبدًا، وهو هل يمكن له أن يستفيد بعد موته من هذه المشاعر، أو حتى أن يحس بها، إن المشاعر التي ستبقى وفق طرحه السطحي إنما هي مشاعر الأحياء، أما هو فقد اختلط الأمر عليه، وختم مقاله بكذبة كبيرة، فوقع فيما أجهد نفسه في نفيه، ولم يعد صالحًا ليمثل الصدق في مقاله سوى مشاعر الحسرة التي يحاول كبحها قدر مستطاعه، وكذلك عنوانه الدقيق الرائع: (ملحد في الجحر).

الإيمان والعمل الصالح: هذا هو العزاء الوحيد، وهو طوق النجاة، لمن أراد حياة دائمة باقية ينتقل فيها من الحركة المنضبطة على وفق مراد الله، إلى الحركة الحرة في ملكوت الله، وهي نقلة منطقية جدًا، ومقبولة عقلًا، بل حتمية، قد يعتبرها الماديون من الخوارق وهي كذلك فعلا، لكنها ليست مستحيلة في ميزان العقل الحر الواعي، الذي لا يخلط بين الذات والجسد الذي يحمله، فهناك شكل ومضمون، فأنا شيء وجسدي شيء آخر، هو جزء مني دون شك، لكنني لست هو حصرًا، إنما أنا فيه وبه، وأدلة ذلك كثيرة، فحين أرى في نومي بعض الرؤى التي تتحقق في الواقع، فإن هذا يدل على أن مع هذا الجسد الخامل المتدثر في فراشه، شيء آخر أكثر منه شفافية وانطلاقًا. ولو أن شخصًا دميمًا، أو مشوهًا سُئل عن ذاته، لوجدت إنسانًا مختلف الأوصاف عما يبدو في الظاهر، فالشكل شيء والمضمون شيء آخر، وكذلك بعض حسان الوجوه قد تكون لهم نفوس مختلفة تماما، فهذه حقائق مادية ليس لها تفسير سوى أن الجسد شيء وصاحبه شيء آخر، ولذلك فإن انتقال الجسد إلى الموت لا يعني انتقال الذات إلى العدم، بل هي حالة مؤقتة تفارق معها الروح الجسد، وتنتقل فيها الذات من مرحلة الحركة إلى مرحلة الانتظار تمهيدا لمرحلة الحساب والجزاء.





ويبقى السؤال: إذا كان الأمر على هذا نحو لماذا يصر بعض غير الملحدين منا على إنكار نعيم القبر وعذابه؟ هل هو سوء فهم لمغزاه؟ أم هو تسرع في التعامل مع النصوص والأحكام الدينية القطعية؟ إن القرآن مع السنة النبوية الصحيحة كلاهما يثبت أن في القبر حياة، فعشرات الأحاديث النبوية الصحيحة تثبت ذلك، وقد قال القرآن في حق الشهداء: { وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} (سورة آل عمران، 70:69)، فهذا بيان قرآني صريح في أن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء، والقرآن قطعًا لا يثبت لهم هنا حياة من جنس حياتهم في الدنيا، لأن الواقع أن أجسادهم قد جرى عليها ما يجري على سائر الأجساد التي فارقت الحياة، إنما يُثبت لهم حياة أخرى، هي الحياة الوسيطة بين الدنيا والآخرة، حياة البرزخ، وهم فيها: يرزقون، فرحين، يستبشرون، يعني يتنعمون النعيمين المادي المتمثل في الرزق والمعنوي المتمثل في الفرح والبشر، أي أن الذي يتنعم ليست الروح وحدها ولكن ذاتهم التي تشعر باللذة المادية وأرواحهم التي تسعد وتحزن، كلاهما يتنعم، ولكن بمقاييس عالمهم الجديد، ولقد جاء في القرآن الكريم كذلك عن مؤمن آل فرعون: {فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} (سورة غافر، آية40)، فأثبت في هذه الآية أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيًا، أي صباحا ومساءً، وهذا لا يكون إلا في الدنيا، أولًا: لأن الآخرة ليس فيها صباح ومساء، وثانيًا: لأنه قال بعدها {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} ليؤكد لنا أن العرض المذكور على النار إنما هو قبل يوم القيامة. فهذه هي عدالة الله تعالى تتجلى في أبهى صورها، لا يمكن أن تتخلف، وعلى قدر ما يشع ذلك في نفسي من الراحة والاطمئنان إلى نجازة موعود الله لنا، على قدر ما ينتابني من الاندهاش والاشمئزاز من أولئك الذين يصرون على نفي ذلك الأمل، فلكأنهم ليسوا باحثين في الحقيقة بقدر ما هم حانقين على الدين، لهم في هدمه غاية تبدأ بإنكار الثوابت، وتنتهي بتعطيل كل شيء فيه.