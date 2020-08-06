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أخبار العالم

نكبة بيروت .. العثور على رجل ظل على قيد الحياة 30 ساعة في البحر بعد الانفجار المدمر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:26 م
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
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على صالح
عثر رجال الإنقاذ في لبنان على رجل على قيد الحياة في البحر بعد 30 ساعة من الانفجار المدمر الذي وقع أول أمس في مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل نحو 137 شخصا واصابة 3500 آخرين.
 

واختفى "أمين الزاهد" بعد الانفجار حتى تم العثور عليه اليوم الخميس، وتم تحميل صورة له على حساب إنستجرام تم إنشاؤه لتحديد مكان المفقودين، وجرى إدخاله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ولا توجد معلومات حول كيفية تمكنه من البقاء على قيد الحياة في البحر لفترة طويلة بعد الانفجار.


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أمين الزاهد ليس الشخص الوحيد الذي تمكن رجال الإنقاذ من إنقاذه، فقد تم سحب فتاة صغيرة من تحت الأنقاض بعد 24 ساعة من الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس. 


ولا يزال عشرات الاشخاص في عداد المفقودين، وقال فريق إنقاذ فرنسي يعمل في الموقع إنه لا تزال هناك فرصة جيدة للعثور على ناجين بعد يومين من الانفجار المدمر.


وتقول السلطات إن الانفجار نجم عن 2750 كيلو من نترات الأمونيوم تم تخزينها بشكل غير آمن في مستودع بالميناء منذ 2013 بعد أن تم تفريغها من سفينة أبحرت تحت علم مولدوفا واجهت صعوبات فنية.


وألقي القبض على العديد من مسؤولي الموانئ بينما يجري المسؤولون تحقيقا. 


وقال رئيس الميناء إن الموظفين كتبوا رسائل إلى القضاء في البلاد يطلبون منهم الإذن لبيع أو نقل المركب الكيميائي الخطير ، المستخدم كسماد في الزراعة ، ولكن أيضًا كمتفجرات.
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