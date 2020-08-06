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مرأة

عادات يومية تعطيكِ نضارة للبشرة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نصحت الدكتورة وسام سوقية اخصائي البشرة والتجميل ببعض الخطوات المهمة والعادات يومية تعطيكِ نضارة للبشرة  ويجب ان تهتمي بها وهي :
_ استخدام الواقي الشمسي وتجديده كل ساعتين ، لأنه يحمي الجلد من اضرار الأشعة فوق البنفسجية المسببة لظهور التجاعيد المبكرة ، التصبغات ، النمش .

_ الإكثار من شرب الماء خلال اليوم بما لايقل عن ٨ اكواب .
_ الاكثار من تناول الخضار والفواكه ( البرتقال ، الليمون ، الكريب فروت ، التفاح ، الفراولة ، كيوي ، الجزر الطماطم ) .
_ تناول الاسماك تفيد البشرة وتعطيها نضارة لاحتوائها على اوميغا 3 .
_ استخدام غسول مخصص لنوع البشرة سواء كانت ( دهنية ، مختلطة ، جافة ، عادية ، حساسة ) .
_ استخدام كريم مرطب ومغذي لاعطاء البشرة مرونة ويحافظ على رطوبتها .
_ النوم اثناء الليل ٨ ساعات وعدم السهر لمنع ظهور الهالات السوداء .
_ عمل ماسك مقشر للبشرة في المنزل ، لأزالة الميت واعادة نضارة البشرة .

 ماسك سريع لكل البشرات :
سكر وزيت زيتون تخلط المكونات وتدلك بها البشرة بلطف ثم نغسل بماء دافئ ثم بارد .
_ عمل جلسة تنظيف بشرة كل فترة للتخلص من الزيوان والدهون والجلد الميت .
_ وعند استشارة طبيب او أخصائي يتم وصف كريمات تقشير موضعية لتفتح البشرة والتخلص من البقع الداكنة واعادة نضارتها .
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