عادات يومية تعطيكِ نضارة للبشرة

نصحت الدكتورة وسام سوقية اخصائي البشرة والتجميل ببعض الخطوات المهمة والعادات يومية تعطيكِ نضارة للبشرة ويجب ان تهتمي بها وهي :

_ استخدام الواقي الشمسي وتجديده كل ساعتين ، لأنه يحمي الجلد من اضرار الأشعة فوق البنفسجية المسببة لظهور التجاعيد المبكرة ، التصبغات ، النمش .





_ الإكثار من شرب الماء خلال اليوم بما لايقل عن ٨ اكواب .

_ الاكثار من تناول الخضار والفواكه ( البرتقال ، الليمون ، الكريب فروت ، التفاح ، الفراولة ، كيوي ، الجزر الطماطم ) .

_ تناول الاسماك تفيد البشرة وتعطيها نضارة لاحتوائها على اوميغا 3 .

_ استخدام غسول مخصص لنوع البشرة سواء كانت ( دهنية ، مختلطة ، جافة ، عادية ، حساسة ) .

_ استخدام كريم مرطب ومغذي لاعطاء البشرة مرونة ويحافظ على رطوبتها .

_ النوم اثناء الليل ٨ ساعات وعدم السهر لمنع ظهور الهالات السوداء .

_ عمل ماسك مقشر للبشرة في المنزل ، لأزالة الميت واعادة نضارة البشرة .





ماسك سريع لكل البشرات :

سكر وزيت زيتون تخلط المكونات وتدلك بها البشرة بلطف ثم نغسل بماء دافئ ثم بارد .

_ عمل جلسة تنظيف بشرة كل فترة للتخلص من الزيوان والدهون والجلد الميت .