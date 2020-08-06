بالتعاون مع القطاع الخاص.. إنشاء أول مشروع لتصنيع عربات السكة الحديد بشرق بورسعيد.. فيديو





وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر تعد بوابة لأفريقيا من خلال قناة السويس، مشددا على أن المنطقة الاقتصادية جزء من هذه البوابة أيضا، كما أنها تعد المركز الرئيسي لانطلاق الصادرات المصرية إلى الإقليم بشكل عام.





وتابع: لدينا في القطاع الجنوبي بالعين السخنة الشركات الصينية، بالإضافة إلى وجود عدد من المطورين الصينيين، ومعهم العديد من المطورين المصريين، وكذلك يتواجد عدد من الجنسيات.





وأشار إلى أن هناك ما يقارب 220 شركة تعمل في القطاع الجنوبي منذ فترة، معقبا: لدينا استثمارات ضخمة وحجم عمالة لا بأس به، وفيما يخص منطقة شرق بورسعيد، أوضح ان هناك مطورا تسلم المنطقة والأراضي وحاليا أصبح هناك ما يقارب من 3 ملايين متر جاهزة للتشغيل.





ولفت إلى أن هناك أول مشروع سيتم في شرق بورسعيد بالشراكة مع القطاع الخاص، لتصنيع عربات السكك الحديد، للإنتاج المحلي بالإضافة إلى الخارجي.





وأوضح أنه بعد أزمة وجائحة كورونا حدث تغير ملموس فيما يخص الاستثمار، والنصف الأول من 2020 شهد استثمارات لا تقل عن السنة الماضية.

قال يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لا تركز فقط على السوق المحلية، ولكنها تعمل على الوجود في السوق الاقليمي وأيضا تستهدف النفاذ إلى منطقة أفريقيا بشكل عام.