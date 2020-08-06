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صحفي لبناني: 10 مليارات دولار خسائر انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب الصحفى اللبنانى صالح حامد، عضو المجلس العربى للتكامل الإقليمى، إن انفجار بيروت بمثابة ضربة قاضية لما تبقى من الاقتصاد اللبنانى والذى يعاني من أزمات كبيرة طوال سنوات.

وأضاف صالح حامد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن انفجار بيروت سبب خسائر تقدر بـ 10 مليارات دولار، علاوة على الخسائر الكبيرة فى الأرقام البشرية.

ووجه الكاتب الصحفى اللبنانى، الشكر لجمهورية مصر العربية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساعدة لبنان فى نكبته الأخيرة، بإرسال مساعدات طبية كبيرة للشعب اللبنانى.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اجتمع بالمسئولين اللبنانيين فى بيروت وأسمعهم كلاما قاسيا لما حدث مؤخرا، وقال لهم إنه يثق فى الطبقة الحاكمة فى لبنان وسيتم توزيع المساعدات الفرنسية للبنانيين عبر عناصر فرنسية.
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