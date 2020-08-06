ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة بالأقصر

قدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر التهنئة لأوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مؤكدا تقديم الدعم الكامل للمتميزين من أبناء المحافظة، مُعربًا عن سعادته لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى المحافظة، كما قدم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين.









من جانبه صرح عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بأن ترتيب الاوائل فى الثانوية العامة على مستوى محافظة الاقصر فى الشعبة العلمية علوم جاء كالتالي:









سعاد أحمد عبد الصبور المركز الاول 409 درجات مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالاقصر، بيتر حنا بباوى المركز الثانى 408.5 درجة مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية، فلوباتير منير عجيب المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية.

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إيمان محمد عبد الرحمن المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة الزينية الثانوية المشتركة، أ حمد ابو العزايم نوبى مغازى المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا، ماريو ايليا شوقى المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة ارمنت الثانوية العسكرية.









جهاد خميس محمد على المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة الامام على بن ابى طالب بإسنا ، أ منية محمد الحسين عبد الستار المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة ابو بكر الرسمية لغات بالاقصر، إ سراء عبد الدايم محمد خضرى المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة اسنا الثانوية بنات .









أحمد يس ضاحى يس المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة النمسا الثانوية المشتركة باسنا ، ابراهيم جمعه محمد معوض المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا.





كما جاء ترتيب طلاب الشعبة العلمية رياضيات: مصطفى مهدى محمد سيد المركز الاول 406 درجات مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا وعمر منصور محمد عبدالعال المركز الثانى 404 درجات مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية و بيشوى اسامة سمير المركز الثالث 402.5 درجة مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية و محمود سعيد سيد المركز الرابع 402 درجة مدرسة الشهيد سيد زكريا بالبياضية .









محمود عبد الحميد محمد المركز الخامس 401.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا و عبدالرحمن محمد موسى المركز الخامس مكرر 401.5 درجة مدرسة اسنا الثانوية بنين وإسراء ممدوح عبدالرازق المركز الخامس مكرر 401.5 درجة مدرسة ارمنت الثانوية بنات وعبدالله احمد عبدالله المركز الثامن 400.5 درجة مدرسة الزينية الثانوية المشتركة .









صالح محمد نجيب صالح المركز التاسع 400 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا و طارق سيد محمد المركز التاسع مكرر 400 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا.





كما جاء ترتيب طلاب الشعبة الادبية ايمان عبد القوى محمد سالم المركز الاول 406.5 درجة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالاقصر ومحمود فرج عطية محمد المركز الثانى 403 درجات مدرسة التحرير الثانوية بالطود وهبة السيد خليل عبده المركز الثانى مكرر 403 درجات مدرسة اسنا الثانوي ومحمد صلاح الدين فؤاد المركز الثانى مكرر 403 درجات مدرسة العشى الثانوية بالزينية ورويدا مصطفى محمد المركز الخامس 402 درجة مدرسة الاقصر الثانوية بنات .







