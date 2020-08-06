عودة الدوري.. وزير الرياضة يحضر مباراة الأهلي وانبي الأحد لمتابعة الإجرءات الوقائية

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم الأحد المقبل المباراة المقرر إقامتها بين الاهلى وانبي ضمن منافسات بطولة الدوري.





يأتي ذلك استكمالًا لمتابعته للاجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا مع عودة النشاط الرياضي، واستئناف منافسات الدوري المصري لكرة القدم،

ومن المزمع أن يعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع اللجنة التنفيذية المشكلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الأندية والهيئات الشبابية والرياضية؛ لاستعراض اآخر التطورات في هذا الشأن، وتطبيق الاشتراطات والاحتياطات الصحية من قبل الاتحادات على صعيد مختلف المنافسات الرياضية ومنها الدوري المصري لكرة القدم.

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شهد مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء اليوم الخميس في ستاد برج العرب بالإسكندرية في أول مباراة بالدوري بعد استئنافه من التوقف جراء انتشار فيروس كورونا.