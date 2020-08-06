خبير اقتصادي: قناة السويس أصبحت أهم ممر ملاحي في العالم

قال عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قناة السويس الجديدة، لها الكثير من النجاحات، من بينها إعادة قناة السويس، كأهم ممر ملاحى فى العالم، فى الوقت الذى خفضت فيه بعض الدول رحلاتها ، والبحث عن نقاط ملاحية أخرى، وأيضا عمق قناة السويس كان قليلا، والسير فى القناة كان يؤثر على زمن الرحلة البحرية، قد تصل إلى 21 ساعة، ولكن مع القناة الجديدة، تستطيع السفن المرور فى اتجاهين.









وتابع السيد خلال برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس،: "كنا سنعانى من انخفاض فى ايرادات قناة السويس، إذا لم ننشئ القناة الجديدة، وأصبحت إيراداتها 6.2 مليار دولار، والمكسب الآخر، أنه لولا انشاء قناة السويس الجديدة، لم يكن هناك منطقة صناعية، ونتج عن ذلك 192 شركة عربية ومصرية وأجنية موجودة بهذه المنطقة، وحجم الايرادات من منطقة محور قناة السويس 3.6 مليار جنيه مصرى".









وأضاف: "المتوقع استكمال أعمال الانشاءات واللوجيستيات، وعمليات الصيانة، ومنطقة الحاويات بالتعاون مع سنغافورة، سيؤدى إلى زيادة القيمة المضافة، ستحقق إيرادات خيالية خلال 7 سنوات، كما أنه يعمل حاليا فى هذه المنطقة 10 آلاف عامل، و25 ألف عمالة غير مباشرة، وهذه مكاسب حققتها قناة السويس الجديدة".