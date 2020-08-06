AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في وجود الـ VAR| ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:12 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.


سجل محمود علاء هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 55  من عمر المباراة. 


أنقذت خاصية الــ var فريق الزمالك من احتساب ركلة جزاء عليه لصالح منافسه المصري في اللقاء المقام بينهما.


واكتفى الزمالك بهدف واحد في هذه المباراة، وانهى اللقاء بالفوز على المصري بهدف دون رد. 


وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى 34 نقطة ويزيح المقاولون العرب من المركز الثاني ويستقر هو وصيفاََ، بينما يستقر المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

60 دقيقة.. الزمالك يتقدم على المصري ويسيطر على المباراة.. فيديو

للمرة الأولى في مباراة رسمية.. الـ var ينقذ الزمالك من ركلة جزاء للمصري

الزمالك يزيح المقاولون العرب ويستقر في المركز الثاني بعد الفوز على المصري 1-0.. فيديو

ترشيحاتنا

مصر ترد على تركيا: أنقرة اعترضت على اتفاقنا مع اليونان دون معرفة تفاصيله

تكفّر السيئات.. 5 معلومات عن صلاة الليل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من مشروب البابونج

في وجود الـ VAR| ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.. فيديو

شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور

آلام البطن بعد الأكل.. أعراض سرطان الأمعاء

AdvertisementS

الزمالك يزيح المقاولون العرب ويستقر في المركز الثاني بعد الفوز على المصري 1-0.. فيديو

الأهلي تعامل باحترافية.. رسالة عدلي القيعي لحسام عاشور عقب الأزمة الأخيرة

رفع قيمة الصفقة لـ3 ملايين استرليني| جديد من الاهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

أخطاء متعمدة من الحكام.. أحمد حسام ميدو يعلق على الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

للمرة الأولى في مباراة رسمية.. الـ var ينقذ الزمالك من ركلة جزاء للمصري

قناة النادي الأهلي تعتمد تكنولوجيا «الواقع الافتراضي» للمرة الأولى

خالد الغندور يعلن عدم ظهوره على قناة الزمالك لأسباب خاصة

خالد بيومي يفضح الإعلام الرياضي ويكشف سبب التصريحات النارية لـ رموز الكرة

نصر عزام المحامي الدولي يوضح إمكانية مد فترة إعارة رمضان صبحي

الأهلي يتسلم الاستاد الخاصة به من شركة استادات الأيام المقبلة

محمود علاء يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى المصري البورسعيدي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

100 شمعة وحريق مدمر.. عرض زواج رومانسي يتحول إلى مأساة.. شاهد