في وجود الـ VAR| ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.. فيديو

انتهت أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.









سجل محمود علاء هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 55 من عمر المباراة.









أنقذت خاصية الــ var فريق الزمالك من احتساب ركلة جزاء عليه لصالح منافسه المصري في اللقاء المقام بينهما.









واكتفى الزمالك بهدف واحد في هذه المباراة، وانهى اللقاء بالفوز على المصري بهدف دون رد.









وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى 34 نقطة ويزيح المقاولون العرب من المركز الثاني ويستقر هو وصيفاََ، بينما يستقر المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.







