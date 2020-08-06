خطيرة لـ رامي صبري تقترب من ٣ ملايين مشاهدة

حققت أغنية "خطيرة" لـ رامي صبري، نجاحا كبيرا، واقتربت من تحقيق ٣ مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الجمعة 1 أغسط س الجاري.





أغنية "خطيرة" لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.





وتقول كلماتها:.. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.