AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلان نتيجة امتحان دور يناير الفرقة الرابعة آداب ببنات عين شمس

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:30 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس نتيجة إمتحان العــــام الدراسي 2019- 2020 دور يناير ويمكنك من خلال هذا اللينك معرفة النتيجة اضغط هنا 
  الفرقة الرابعة  آداب  – عام – انتساب – تربية آدبي
 
تربية آدبي
 اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية – تربوي
تاريخ – جغرافيا – فلسفة اساسي – اجتماع فرعي
علم النفس – تربوي
تعليم اساسي – لغة عربية – لغة انجليزية – دراسات اجتماعية
 آداب عـــــام
 اللغة العربية – اللغة الإنجليزية- اللغة الفرنسية – عام
التاريخ – عام
الجغرافيا – عام
الفلسفة – عام
علم نفس – عام
الإجتماع – الإعلام – الأنثروبولوجيا وفلكلور- عام

آداب انتساب
اللغة العربية – اللغة الإنجليزية- اللغة الفرنسية – انتساب
تاريخ – جغرافيا – انتساب
فلسفة – انتساب
علم نفس – انتساب
الإجتماع – الأنثربولوجيا وفلكلور – انتساب

وأضافت عميد كلية البنات الدكتورة رقية شلبي خلال تصريحاتها لصدي البلد شروط التشعيب الداخلي، للطالبات المستجدات وذلك للالتحاق بالأقسام العلمية والأدبية والتربوية بكلية البنات، بالجامعة، للعام الدراسي الجديد بيتم من خلال مقابلات شخصية ببعض الاقسام ويتوقف علي درجة الطالب في التخصص الذي يرغب فيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات 2020.. توقعات بانخفاض الحدود الدنيا لكليات شعبة علمي علوم بسبب الحاجة للأطباء.. ولـ «طلاب الأدبي» يمكنك توقع مكانك بين هذه الكليات

ترشيحاتنا

100 شمعة وحريق مدمر.. عرض زواج رومانسي يتحول إلى مأساة.. شاهد

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

استخراج 3 جثث لسيدة وطفلين من أسفل عقار المحلة المنهار.. فيديو

كندة علوش وهند صبري يتغزلان في ليلى علوي

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل

نصر عزام المحامي الدولي يوضح إمكانية مد فترة إعارة رمضان صبحي

AdvertisementS

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

متى يبدأ تطبيق قرار الحكومة بمنع دخول مصر دون تحليل PCR؟

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

الحكومة تعلن عن الفئات المستثناة من تقديم تحليل pcr عند دخول مصر

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في تونس

برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR

الأولوية لحاجة الدولة.. الكويت تسمح بعودة الوافدين على ثلاث مراحل

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

المباراة بـ3 ملايين و700 ألف جنيه.. تطور جديد في ملف رمضان صبحي

رئيس النواب لرئيس تحرير "الأهرام": الإثيوبيون غير متعاونين ويفتقدون الصراحة وحسن النية وواهم من يحاول استدراج مصر لمغامرات غير محسوبة

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقم اليدين يودي بحياة 4 أمريكيين.. ونقل 11 مصابا للمستشفيات

بسبب جائحة كورونا.. شركة طيران تعلن عن رحلة جوية مميزة إلى اللامكان

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل