إعلان نتيجة امتحان دور يناير الفرقة الرابعة آداب ببنات عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس نتيجة إمتحان العــــام الدراسي 2019- 2020 دور يناير ويمكنك من خلال هذا اللينك معرفة النتيجة اضغط هنا

الفرقة الرابعة آداب – عام – انتساب – تربية آدبي

تربية آدبي

اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية – تربوي

تاريخ – جغرافيا – فلسفة اساسي – اجتماع فرعي

علم النفس – تربوي

تعليم اساسي – لغة عربية – لغة انجليزية – دراسات اجتماعية

آداب عـــــام

اللغة العربية – اللغة الإنجليزية- اللغة الفرنسية – عام

التاريخ – عام

الجغرافيا – عام

الفلسفة – عام

علم نفس – عام

الإجتماع – الإعلام – الأنثروبولوجيا وفلكلور- عام





آداب انتساب

اللغة العربية – اللغة الإنجليزية- اللغة الفرنسية – انتساب

تاريخ – جغرافيا – انتساب

فلسفة – انتساب

علم نفس – انتساب

الإجتماع – الأنثربولوجيا وفلكلور – انتساب





وأضافت عميد كلية البنات الدكتورة رقية شلبي خلال تصريحاتها لصدي البلد شروط التشعيب الداخلي، للطالبات المستجدات وذلك للالتحاق بالأقسام العلمية والأدبية والتربوية بكلية البنات، بالجامعة، للعام الدراسي الجديد بيتم من خلال مقابلات شخصية ببعض الاقسام ويتوقف علي درجة الطالب في التخصص الذي يرغب فيه.