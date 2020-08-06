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أخبار العالم

طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في قطاع غزة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:23 م
طائرات إسرائيلية
طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في قطاع غزة
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القسم الخارجي
أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن طائرات تابعة لسلاح الطيران الإسرائيلي تقصف الآن عدة مواقع لحركة حماس شمالي قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن عدة حرائق اندلعت في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة، على حد قولها.

وفي وقت سابق، حذر مسئول ملف الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم، عقب انتشار خلية إرهابية من المستوطنين تتنقل بين نابلس ورام الله.

وأكد أن هذه المجموعة استهدفت بعض المواطنين بين بلدتي الطيبة ودوما جنوب نابلس، بعد نصبها لحواجز على الطريق الواصل بين البلدتين، موضحا أنه جرى رصد لمجموعات من المستوطنين، على مدخل قرية اللبن الشرقية على طريق نابلس ورام الله، فيما كانت مجموعة أخرى تقتحم منطقة المسعودية التاريخية على الطريق بين نابلس وجنين.
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