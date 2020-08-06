طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في قطاع غزة

أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن طائرات تابعة لسلاح الطيران الإسرائيلي تقصف الآن عدة مواقع لحركة حماس شمالي قطاع غزة.





ونقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن عدة حرائق اندلعت في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة، على حد قولها.



وفي وقت سابق، حذر مسئول ملف الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم، عقب انتشار خلية إرهابية من المستوطنين تتنقل بين نابلس ورام الله.



