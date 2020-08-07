تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي قبل موقعة دوري الأبطال

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب "الاتحاد"، المقرر لها، اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





وتقام المباراة اليوم الجمعة في التاسعة مساءً، دون حضور جماهير بسبب تداعيات كورونا التي أصابت العالم.





ونعرض فيما يلي تاريخ مواجهات ريال مدريد مع مانشستر سيتي





التقى ريال مدريد مع السيتي في 5 مواجهات سابقة، أولها كانت في دور المجموعات بدوري الأبطال عام 2012، والمرة الثانية كانت في نصف نهائي ذات البطولة عام 2016.





في مجموع المباريات فاز الريال على السيتي في مباراتين، وتعادلا مثلهما، وحقق السيتي فوزا وحيدا كان في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.





المرة الأولى فاز الريال على السيتي في دور المجموعات 2012، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادلا إيجابيًا بهدف في المباراة الثانية.





وفي المرة الثانية، انتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بالتعادل السلبي، ليفوز الريال في مباراة الإياب بهدف نظيف.