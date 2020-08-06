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رياضة

لاعب الزمالك يعرب عن سعادته بعد الفوز على المصري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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ملك موسى
أعرب حسام أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الصاعد عن سعادته بالمشاركة في فوز فريقه على المصري.

يأتي هذا ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

 واقتناص الفريق الأبيض ثلاث نقاط مهمة في أول لقاء بعد توقف الدوري بسبب جائحة كورونا.

وأكد اللاعب الصاعد أن جميع لاعبي الفريق الأبيض حرصوا على تحفيزه ومساندته قبل اللقاء، لاسيما وأنها أول مباراة رسمية له مع الفريق بعد تصعيده في الآونة الأخيرة.

وأوضح حسام أشرف أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق منحه تعليمات خاصة قبل المباراة، مضيفا أنه قام بتنفيذ ما طلبه منه المدرب خلال اللقاء.
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