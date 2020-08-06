المقاولون العرب يتعادل سلبيا أمام وادي دجلة وديا استعدادا للدوري الممتاز

وقال علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق ، إن الفريق يسعى للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز لتحمل ضغط مباريات الفريق بعد إعلان جدول المباريات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.









وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس فى ظل ضغط المباريات.





وقال: صعّدنا عددًا لا بأس به من الناشئين وسنمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى مباراة طلائع الجيش الودية من أجل الاطمئنان عليهم.







