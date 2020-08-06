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رياضة

المقاولون العرب يتعادل سلبيا أمام وادي دجلة وديا استعدادا للدوري الممتاز

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:52 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مع منافسه وادي دجلة بدون أهداف فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مبارياتهما فى الدوري الممتاز.


وقال علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق، إن الفريق يسعى للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز لتحمل ضغط مباريات الفريق بعد إعلان جدول المباريات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.


وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس فى ظل ضغط المباريات. 

 
وقال: صعّدنا عددًا لا بأس به  من الناشئين وسنمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى مباراة طلائع الجيش الودية من أجل الاطمئنان عليهم.


وأتم المدرب العام بفريق ذئاب الجبل :" لم نلعب بالتشكيل الأساسى بشكل كامل لأننا نريد تجهيز الجميع عن طريق منح الفرصة فى الوديات، وذلك لتعويض أي نقص يتعرض له الفريق في حال تعرض أي لاعب للإصابة.


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