غدا.. آخر موعد لتقديم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب فرق النقل ببنات عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن جميع نتائج سنوات النقل (الفرق الأولى والثانية والثالثة ) لجميع قطاعات الكلية.
وهنأت إدارة الكلية جميع الطالبات الناجحات.
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وأوضحت الكلية أن الطالبات الراسبات في مقررات فصل دراسي ثانٍ (أبحاث ) يحق لهم إعادة التقدم مرة أخرى ببحث آخر في نفس الموضوع أو موضوع جديد من الموضوعات البحثية المطروحة للمقرر.
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وأكدت الصحفة الرسمية أنه سوف يتم فتح باب استقبال الأبحاث للفرصة الثانية والأخيرة يوم السبت الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٠.
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