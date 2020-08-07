غدا.. آخر موعد لتقديم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب فرق النقل ببنات عين شمس

وهنأت إدارة الكلية جميع الطالبات الناجحات.





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وأوضحت الكلية أن الطالبات الراسبات في مقررات فصل دراسي ثانٍ (أبحاث ) يحق لهم إعادة التقدم مرة أخرى ببحث آخر في نفس الموضوع أو موضوع جديد من الموضوعات البحثية المطروحة للمقرر.





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وأكدت الصحفة الرسمية أنه سوف يتم فتح باب استقبال الأبحاث للفرصة الثانية والأخيرة يوم السبت الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٠.









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