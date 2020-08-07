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تعليم

غدا.. آخر موعد لتقديم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب فرق النقل ببنات عين شمس

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن جميع نتائج سنوات النقل (الفرق الأولى والثانية والثالثة ) لجميع قطاعات الكلية.

وهنأت إدارة الكلية جميع الطالبات الناجحات.

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وأوضحت الكلية أن الطالبات الراسبات في مقررات فصل دراسي ثانٍ (أبحاث ) يحق لهم إعادة التقدم مرة أخرى ببحث آخر في نفس الموضوع أو موضوع جديد من الموضوعات البحثية المطروحة للمقرر.

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وأكدت الصحفة الرسمية أنه سوف يتم فتح باب استقبال الأبحاث للفرصة الثانية والأخيرة يوم السبت الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٠.


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