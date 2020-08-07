AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبرزهم راموس .. 4 غيابات عن لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب "الاتحاد"، المقرر لها، اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة  اليوم الجمعة في التاسعة مساءً، دون حضور جماهير بسبب تداعيات كورونا التي أصابت العالم.

يغيب عن ريال مدريد في مباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال القائد سيرخيو راموس للإيقاف، وبراهيم دياز للإصابة.

يعاني مانشستر سيتي قبل مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا من غياب أجويرو للإصابة في الركبة، وميندي للإيقاف.

والتقى ريال مدريد مع السيتي في 5 مواجهات سابقة، أولها كانت في دور المجموعات بدوري الأبطال عام 2012، والمرة الثانية كانت في نصف نهائي ذات البطولة عام 2016.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجويرو يجرى جراحة ناجحة فى الركبة.. وجوارديولا: قد يغيب إلى نهاية الموسم

رسميًا.. غياب أجويرو عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

هازارد: مصممون على تخطي عقبة مانشستر سيتي والتتويج بدوري الأبطال

رغم الطرد.. راموس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا.. زيدان يجهز مفاجأة كبرى لـ جوارديولا

ريال مدريد يسافر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي بـ دوري أبطال أوروبا.. صور

ترشيحاتنا

«النيابة العامة» تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بـ«دائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية»

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعلن عدم ظهوره على قناة الزمالك.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

طارق العشري عن عدم احتساب ضربة جزاء للمصري: الحكم "رفع لي الضغط".. فيديو

ضبط 3 عمال حفر متورطون بحادث منزل المحلة والمحامي العام يأمر بدفن 8 من جثث الضحايا

شيخ بالإفتاء يخرج عن شعوره بسبب سؤال أحد الأشخاص.. فيديو

لا أحد يستطيع هزيمتك .. أول تعليق من أبو جبل عقب فوز الزمالك أمام المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب طرق الهجرة.. سودانيون يتشبثون أسفل سيارة من فرنسا إلى بريطانيا.. صور

الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

لبنان على حافة مجاعة.. مواطنون يمسحون دموع بيروت بعد الانفجار الهائل .. صور