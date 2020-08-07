أبرزهم راموس .. 4 غيابات عن لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب "الاتحاد"، المقرر لها، اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





وتقام المباراة اليوم الجمعة في التاسعة مساءً، دون حضور جماهير بسبب تداعيات كورونا التي أصابت العالم.