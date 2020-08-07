أبرزهم راموس .. 4 غيابات عن لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب "الاتحاد"، المقرر لها، اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراة اليوم الجمعة في التاسعة مساءً، دون حضور جماهير بسبب تداعيات كورونا التي أصابت العالم.
يغيب عن ريال مدريد في مباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال القائد سيرخيو راموس للإيقاف، وبراهيم دياز للإصابة.
يعاني مانشستر سيتي قبل مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا من غياب أجويرو للإصابة في الركبة، وميندي للإيقاف.
والتقى ريال مدريد مع السيتي في 5 مواجهات سابقة، أولها كانت في دور المجموعات بدوري الأبطال عام 2012، والمرة الثانية كانت في نصف نهائي ذات البطولة عام 2016.