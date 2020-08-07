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خبير أمني: مصر تواجه تحديات كبيرة.. وأكاديمية الشرطة تؤهل طلابها

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:58 ص
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
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البهي عمرو
قال اللواء إبراهيم الغزاوي أستاذ القانون الدولى، والخبير الأمني، إن وزارة الداخلية فتحت باب قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على كلية الحقوق. 

وأضاف أستاذ القانون الدولى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن مصر تواجه تحديات أمنية كبيرة وأكاديمية الشرطة تؤهل طلابها على مواجهة التحديات.


وأشار، إلى أن  أكاديمية الشرطة قادرة على تنفيذ خطط التطوير المستمرة لتطبيق الأمن، أكاديمة الشرطة تقوم بصقل خبرات خريجى الحقوق وتأهيلهم ليكونوا ضباط متخصصين.

وأوضح، أن وزارة الداخلية تقدم صورة ملائمة لرجل الشرطة المؤهل لمواجهة التحديات الامنية. 

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