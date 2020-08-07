افتتاح متحف عالمي لعرض مراحل إنشاء قناة السويس مطلع العام المقبل.. نواب: تقنين وتسجيل لإنجازات الرئيس السيسى.. ومطالب باستغلاله فى جذب شريحة كبيرة من السائحين

وأشارت رزق الله، إلى أن قناة السويس الجديدة حققت إيرادات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن صمودها أمام العديد من الأزمات الاقتصادية التي مرت على المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشادت عضو مجلس النواب بصمود قناة السويس الجديدة رغم تحديات فيروس كورونا، وتحقيقها إيرادات بلغت 3.3 مليار دولار، ومر من خلالها 11250 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 693 مليون طن.

كما، أكد الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، أن افتتاح قناة السويس الجديدة، قبل 5 سنوات جسد الخطوة الأولي لتحقيق طموح ثورة 30 يونيو في الاستقرار والبناء والعلم، مشيرا إلى أن القناة دشنت عهدا جديدا ليس لمصر فقط ولكن للعالم كله.





وأضاف عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس بمناسبة الذكري الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، أن تنفيذ هذا المشروع العظيم كان بمثابة تحد كبير لمصر، أمام العالم كله.





وأوضح أن إنجاز هذا المشروع الضخم في عام واحد، يثبت عظمة المصريين الذين بنوا الأهرامات والصروح الحضارية الكبيرة، ونفذوا أيضا أعظم مشروع في فترة زمنية قياسية.





وأضاف النائب البرلماني، أن الشعب المصري الذي أبهر العالم في ثورة 30 يونيو، واصل تحقيق معجزاته بحفر هذا المشروع والذي مثل نقلة حقيقية، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو أخرجت أعظم ما في الشعب المصري، من عزيمة وقوة ووطنية وتحمل للمسؤولية.





وشدد على أن العالم كله تابع هذا الإنجاز العظيم عبر الشاشات، ورأي معجزة المصريين، والتي تم إنجازها في عام واحد.





وقدم الدكتور عبد الرحيم علي، التحية لكل من شاركوا في هذا المشروع العملاق، إضافة إلى الشعب الذي مهد الطريق في 30 يونيو لتدشينه، محذرا من أكاذيب الجماعات الإرهابية وشائعاتها التي تتعمد بث الإحباط واليأس في عقول وقلوب المصريين.





وقال مخاطبا المصريين: "هذا المشروع هو المستقبل الحقيقي للبلاد، وها نحن رأينا ثماره بمواصلة التقدم والصبر والعزيمة". وتابع "مسؤوليتنا الآن هي الصبر والإخلاص في العمل ومحاولة تقديم الأفضل من أجل أهلنا وأسرنا وعظام أجدادك الدفينة في هذه الأرض"، مشيرا إلى أنه بالصبر سنحقق المعجزة ونتحدى المستحيل ونبني مصر التي نحلم بها.





واعتبر النائب البرلماني أن مخطط اليأس والإحباط، يمثل التحدى الأكبر لثورتنا في 30 يونيو، خاصة وأن العالم كله حاول كسر مصر واختطاف ثورتها، التي استردها المصريون بتحالفهم مع جيش بلادهم الوطني.





وأكد أن مصر حوربت من اعتى قوى استخبارية ومنظمات إرهابية في العالم لمحاولة تفكيكها وتركيعها، مشيرا إلى أننا البلد الوحيد الذي هزم هذا المخطط في 30 يونيو، بفضل تحالف الشعب مع الجيش المصري والشرطة والقضاء.





وأكد أنه رغم هزيمة هذا المخطط إلا أن أعداء مصر لن يصمتوا وسيواصلون عداءهم للبلاد من خلال بث روح اليأس والإحباط والشائعات، مطالبا المصريين بالحذر من كل هذه المحاولات والتمسك بالأمل والعقل والعلم، ومواصلة الإنجاز.





وقال النائب إنه كان من أوائل الزائرين لمشروع قناة السويس الجديدة أثناء إنشائها وأنه راهن على نجاح المشروع وأكد وقتها أنه سيمثل نقلة حضارية لمصر وسيخدم التجارة العالمية بشكل كبير وأنه يمثل هدية مصر للعالم كله.