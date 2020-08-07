الأول علمي علوم: البيت له تأثير كبير في تفوق الطالب

قال الطالب صلاح الدين موسى، الأول علمى علوم على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، إنه يذاكر من بداية العام الدراسي، وكان يضع جدول لتنظيم المذاكرة.





وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه كان يبدأ بساعات مذاكرة عادية وبعد ذلك وصلت ساعات المذاكر لـ 10 ساعات.





وأشار إلى أن البيت له تأثير كبير فى تفوق أى طالب، وأن تهيئة البيت يجعل الطالب أكثر تركيز ويجعل الطالب يستوعب كل دقيقة مذاكرة.



