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الأول علمي علوم: البيت له تأثير كبير في تفوق الطالب

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:25 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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البهي عمرو
قال الطالب صلاح الدين موسى، الأول علمى علوم على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، إنه يذاكر من بداية العام الدراسي، وكان يضع جدول لتنظيم المذاكرة. 

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه كان يبدأ بساعات مذاكرة عادية وبعد ذلك وصلت ساعات المذاكر لـ 10 ساعات.

وأشار إلى أن  البيت له تأثير كبير فى تفوق أى طالب، وأن تهيئة البيت يجعل الطالب أكثر تركيز ويجعل الطالب يستوعب كل دقيقة مذاكرة.

وأوضح، أنه يتمنى الالتحاق بكلية طب القصر العينى أو الطب العسكري.
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