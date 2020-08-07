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حوادث

التحفظ على 4 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في السيدة زينب

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:01 ص
أطنان سلع غذائية
أطنان سلع غذائية مجهولة
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اسلام مقلد
قررت النيابة العامة التحفظ على 4 طن سلع غذائية مجهولة المصدر لحين الانتهاء من فحصها بمنطقة السيدة زينب.

وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب .

وتبين حيازته (4,915 طن "أرز - دقيق – مكرونة – عدس – ملح طعام") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور معرضًا صحتهم وحياتهم للخطر .

 
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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