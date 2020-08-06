أيمن يونس: رغبة الفوز عند لاعبي الزمالك كانت أكبر بالرغم من أخطائهم خلال اللقاء

قال أيمن يونس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إن الرغبة لدى لاعبي الأبيض في مباراتهم أمام المصري البورسعيدي كانت عالية، رغم الأخطاء التي وقعوا فيها.





وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري، على استاد برج العرب بالإسكندرية.





وأضاف أيمن يونس في تصريحاته عبر "استاد مصر"، المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "الرغبة كانت عالية عند لاعبي الزمالك برغم الأخطاء، واللاعبون أدوا مباراة مقبولة بعد غياب 5 أشهر".





تابع: "الفرص التي أتيحت للأبيض كانت كثيرة، ومصطفى محمد لم يكن محظوظًا، هو لاعب مميز جدًا ويستطيع أن يأخذ المكان المناسب، ولكنه كان مصممًا على أن يصدم الكرة بالأرض، وكان عليه ألا يكرر ذلك كثيرًا، وهو بالفعل مستقبل لمصر".





وواصل: "الروح والحماس والاستعداد البدني مقبول لدى الزمالك، زيزو يخرج منه أكثر من ذلك، حسام أشرف لاعب مميز جدًا، وهذا نتاج عمل قطاع الناشئين، الرباعي الخلفي كانوا رائعين، عبد الشافي كان مميزا جدًا، وأنقذ الزمالك من هدف التعادل، محمد حسن مندفع ولكنه لاعب مقبول".





أوضح: "فرجاني ساسي عندما يكون (مزاجه رايق) يلعب أفضل، ويتحكم في سير المباراة، مصطفى محمد يفكر كثيرًا وهو يلعب، عليه ألا يُحاسب نفسه على كل فرصة يضيعها، مشكلته أنه يعاتب نفسه كثيرًا خلال المباراة، كارتيرون استغل التغييرات وقدم كل ما هو مقبول في المباراة".



