AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أيمن يونس: رغبة الفوز عند لاعبي الزمالك كانت أكبر بالرغم من أخطائهم خلال اللقاء

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:38 م
أيمن يونس
أيمن يونس
Advertisements
محمد رشاد
قال أيمن يونس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إن الرغبة لدى لاعبي الأبيض في مباراتهم أمام المصري البورسعيدي كانت عالية، رغم الأخطاء التي وقعوا فيها.

وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف أيمن يونس في تصريحاته عبر "استاد مصر"، المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "الرغبة كانت عالية عند لاعبي الزمالك برغم الأخطاء، واللاعبون أدوا مباراة مقبولة بعد غياب 5 أشهر".

تابع: "الفرص التي أتيحت للأبيض كانت كثيرة، ومصطفى محمد لم يكن محظوظًا، هو لاعب مميز جدًا ويستطيع أن يأخذ المكان المناسب، ولكنه كان مصممًا على أن يصدم الكرة بالأرض، وكان عليه ألا يكرر ذلك كثيرًا، وهو بالفعل مستقبل لمصر".

وواصل: "الروح والحماس والاستعداد البدني مقبول لدى الزمالك، زيزو يخرج منه أكثر من ذلك، حسام أشرف لاعب مميز جدًا، وهذا نتاج عمل قطاع الناشئين، الرباعي الخلفي كانوا رائعين، عبد الشافي كان مميزا جدًا، وأنقذ الزمالك من هدف التعادل، محمد حسن مندفع ولكنه لاعب مقبول".

أوضح: "فرجاني ساسي عندما يكون (مزاجه رايق) يلعب أفضل، ويتحكم في سير المباراة، مصطفى محمد يفكر كثيرًا وهو يلعب، عليه ألا يُحاسب نفسه على كل فرصة يضيعها، مشكلته أنه يعاتب نفسه كثيرًا خلال المباراة، كارتيرون استغل التغييرات وقدم كل ما هو مقبول في المباراة".

واستُكمل الدوري المصري الممتاز، مبارياته عقب توقف دام لـ 145 يومًا، وتحديدًا منذ يوم 14 من مارس الماضي والذي شهد إعلان تعليق منافسات النشاط الكروي في مصر بسبب فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابن الوز مش عوام.. جدل حول أبناء نجوم الكرة.. نجل شوبير أبرزهم وسيف جعفر آخرهم

الزمالك والمصري.. 15 دقيقة ضغط أبيض وتهديد شرس على مرمى أبناء بورسعيد

الزمالك والمصري.. 30 دقيقة صياما تهديفيا وغياب الفنيات من الفريقين

الزمالك والمصري.. شوط أول يفتقد الفنيات وينتهي بنتيجة سلبية

أخطاء متعمدة من الحكام.. أحمد حسام ميدو يعلق على الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

60 دقيقة.. الزمالك يتقدم على المصري ويسيطر على المباراة.. فيديو

ترشيحاتنا

نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر

لجنة مكافحة كورونا: غلق مستشفيات العزل نتيجة تراجع الإصابات ومصر بصدد تسجيل الرقم "صفر" حالات

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

انهيار منزل مكون من ٤ طوابق بالغربية وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين..شاهد

المباراة بـ3 ملايين و700 ألف جنيه.. تطور جديد في ملف رمضان صبحي

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

AdvertisementS

المباراة بـ3 ملايين و700 ألف جنيه.. تطور جديد في ملف رمضان صبحي

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

عدلي القيعي ردا على مصطفى يونس: أبناء الأهلى يساهمون في رفعته

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعلن عدم ظهوره على قناة الزمالك.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

أخبار الأهلي.. الإصابات تضرب الأحمر.. ورمضان صبحي يثير الرعب.. وعدلي القيعي يرد على مصطفى يونس

خالد الغندور يعلن عدم ظهوره على قناة الزمالك لأسباب خاصة

خالد بيومي يفضح الإعلام الرياضي ويكشف سبب التصريحات النارية لـ رموز الكرة

رفع قيمة الصفقة لـ3 ملايين استرليني| جديد من الاهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

أخطاء متعمدة من الحكام.. أحمد حسام ميدو يعلق على الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

الزمالك يزيح المقاولون العرب ويستقر في المركز الثاني بعد الفوز على المصري 1-0.. فيديو

طارق العشري عن عدم احتساب ضربة جزاء للمصري: الحكم "رفع لي الضغط".. فيديو

الأهلي تعامل باحترافية.. رسالة عدلي القيعي لحسام عاشور عقب الأزمة الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقم اليدين يودي بحياة 4 أمريكيين.. ونقل 11 مصابا للمستشفيات

بسبب جائحة كورونا.. شركة طيران تعلن عن رحلة جوية مميزة إلى اللامكان

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل