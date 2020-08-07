كاميرات المراقبة كلمة السر.. تشريح جثمان شخص عثر عليه مقتولا داخل شقتة بـ 15 مايو

قررت النيابة العامة تشريح جثة شخص عثر عليه مقتولًا داخل شقته بمنطقة 15 مايو.





كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة الشوارع الخلفية للمنطقة للوقوف على ملابسات الواقعة.





ويكثف رجال البحث الجنائى بالقاهرة جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة مواطن متحلله داخل شقته بـ ١٥ مايو.





تلقى قسم شرطة ١٥ مايو بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة جارهم متعفنة داخل شقته.





على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من عمره وفى حالة تحلل.





وجار سؤال شهود العيان وفحص علاقات المتوفى، فيما قررت النيابة العامة عرض الجثة على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.