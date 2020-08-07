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رياضة

ماذا قدم ريال مدريد أمام الفرق الإنجليزية قبل موقعة مان سيتي بدوري الأبطال

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب "الاتحاد"، المقرر لها، اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة اليوم الجمعة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، دون حضور جماهير بسبب تداعيات كورونا التي أصابت العالم.

ستُذاع مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

والتقى الفريق ريال مدريد مع كل من: ليفربول 5 مرات، مانشستر يونايتد 7 مرات، وتوتنهام 4 مرات، ومانشستر سيتي 4 مرات، وليدز يونايتد مرتين، وآرسنال مرتين.

ريال مدريد متفوق بشكل كبير على كل الأندية الإنجليزية في المواجهات التي جمعت بينهم عبر التاريخ، حيث حقق 12 فوزًا، 3 على ليفربول واليونايتد، و2 أمام مانشستر سيتي وليدز يونايتد وتوتنهام، ولم يفز أبدًا على آرسنال.

بينما تلقى الريال 6 هزائم أمام الفرق الإنجليزية، 2 أمام ليفربول، 1 أمام توتنهام، وآرسنال، وتوتنهام ومان سيتي.

وتعادل الريال مع الفرق الإنجليزي في 6 مناسبات سابقة، 2 أمام مانشستر يونايتد ومثلهم أمام السيتي، و1 أمام آرسنال وتوتنهام.
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