زوجة رامي عياش تطمئن متابعيها بعد إصابتها في حادث بيروت: جروحي ما شيء قدام آلام الناس

طمأنت داليدا عياش زوجة الفنان رامي عياش ، متابعيها على حالتها الصحية بعد تعرضها للإصابة بسبب انفجار بيروت الذي أدي إلي دمار منزلها.





وكتبت زوجة رامي عياش عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "بشكر من كل قلبي كل اللي اتطمن وسأل عني حسيت اني عندي عيله كبيرة بدى اقول اني جروحي والحادث وكل الكابوس اللي قطعت فيه هوي ما شيء قدام الآم الناس يللي فقدوا ناس غالين على قلوبهم او انصابوا بتشوهات قلوبنا عم يتقطع على بيروت يللي عم تحترق الله يصبر قلب كل ام وطفل وشب وصبية ".









وانتشر فيديو لداليدا عياش زوجة الفنان اللبناني رامي عياش وهي تنزف في المستشفى اثر تعرضها لجروح بالغة بعد وقوع انفجار في بيروت منذ ساعات.









وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.







