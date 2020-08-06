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رياضة

حازم إمام: الزمالك ظهر بمستوى جيد ومصطفى محمد أضاع "هاتريك" أمام المصري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:47 م
حازم إمام
حازم إمام
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محمد رشاد
أكد حازم إمام، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن الأبيض وصل أكثر من مرة لمرمى المصري البورسعيدي، وظهر بمستوى جيد في المباراة.

وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف حازم إمام خلال تحليله للمباراة عبر قناة "أون تايم سبورت": "الزمالك وصل 13 مرة، والمصري وصل 9 مرات للمرمى، المباراة كانت جيدة على المستوى الهجومي للفريقين، لكن فرص الزمالك كانت أخطر لعدم تركيز رباعي ظهر المصري، عكس الرباعي الخلفي للزمالك".

تابع: "الزمالك كل هجماته الخطيرة كانت عن طريقة عرضيات، لأن اللاعبين المهاريين الذين يجيدون الاختراق ليسوا متواجدين اليوم، مصطفى محمد كان بإمكانه إحراز "هاتريك" اليوم، ولكن يجب أن نعذر اللاعبين بعد عودتهم من فترة التوقف، حسام أشرف لاعب يمتلك شخصية ومهاري".

واكمل الدوري المصري الممتاز، مبارياته عقب توقف دام لـ 145 يومًا، وتحديدًا منذ يوم 14 من مارس الماضي والذي شهد إعلان تعليق منافسات النشاط الكروي في مصر بسبب فيروس كورونا.
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