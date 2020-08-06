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برلمان

قيادي بـ مستقبل وطن الجيزة: قناة السويس الجديدة لعبت دورًا قويًا في النهوض بالاقتصاد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:56 م
قناة السويس
قناة السويس
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عبد الرحمن سرحان
وجه المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، التحية للقيادة السياسية والشعب المصري في الذكرى الخامسة على افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي تعتبر إنجازا تاريخيا ومشروعا قوميا التف حوله جميع المصريين، مؤكدًا أنها تعد بمثابة هدية مصر لسوق التجارة العالمية.

وأكد «الهواري»، فى بيان، اليوم، أن قناة السويس الجديدة تعد من أهم الإنجازات التي حدث في سنوات الاخيرة حيث لعبت دورًا قويًا في النهوض بالاقتصاد المصري خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن قناة السويس تتمتع بميزات تنافسية عن مثيلاتها فى العالم، تحمل كميات أكبر من البضائع والحاويات، حيث تستوعب كل السفن التى تصل حمولتها إلى 24 ألف حاوية وهو الجيل السادس من السفن.

وأشار القيادي بحزب "مستقبل وطن"، إلي أن وصول حجم الاستثمارات في قناة السويس إلى 60 مليار جنيه مؤخرًا يعطي رسالة للعالم أجمع بأن المصريين خلف قيادتهم السياسية لتحقيق كل ما هو أفضل من أجل مصر والمصريين، مؤكدًا أن الدولة المصرية عملت على توفير دخول وخروج المنتجات الخام للمستثمرين بسهولة بتكاليف شحن قليلة ما جذب العديد من الاستثمارات مؤخرًا لمصر.
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