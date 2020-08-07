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رياضة

إبراهيم سعيد عن أداء فرجاني ساسي أمام المصري: بـ"الشوكة والسكينة"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:38 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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ياسمين تيسير
أكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الفريق الأبيض عاني فى مركز وسط الملعب خلال مواجهة المصري بسبب تسرع محمد حسن، مشددًا على أن الفريق عاني فى غياب طارق حامد

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "تمركز محمد حسن كان خاطيء فى وسط الملعب وكان له تأثير على فرجاني ساسي الذى كان بعيدًا عن مستواه، واللياقة البدنية أثرت بشكل كبير على الفريقين، وفرجاني بيلعب بالشوكة والسكينة".
 

وأضاف: "فرجاني ساسي بعيد عن مستواه منذ فترة طويلة، ويجب الاستفادة به فى الناحية الهجومية وليس لتقديم واجبات دفاعية، ولكن فى النهاية هو من نجوم نادي الزمالك".

وعن أداء المصري، أوضح: "الفريق البورسعيدي كان يريد الخروج من المباراة بأقل الخسائر وكان يسعي لتحقيق التعادل فقط".
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