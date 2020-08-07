AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة المواطنين في المرج

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:27 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
Advertisements
رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المواطنين منتحلين صفة رجال شرطة بالطريق الدائرى أعلى منطقة المرج.

وأشارت التحقيقات أنه تبلغ لقسم شرطة المرج من مواطن قرر بأنه حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى استوقفه مجموعة من الأشخاص وادعوا أنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل سيارة "ميكروباص" وقاموا بتفتيشه، وعقب نزوله من السيارة اكتشف قيامهم باستبدال المبلغ المالى بكمية من الورق فى حجم العملات الورقية، ولاذوا بالفرار.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكبيها (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية) تم ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (مبلغ مالى من متحصلات الواقعة- طبنجة صوت- مجموعة من الورق فى حجم العملات الورقية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقات متعلقات المواطنين من خلال انتحال صفة رجال الشرطة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة واقتحم شقة تاجر بالمعصرة لسرقته

حبس لصين سرقا سيارة تاكسي بالإكراه من صاحبها بالمقطم

حبس عصابة سرقة رواد البنوك في المعادي

تجديد حبس عصابة سرقة رواد البنوك في المعادي

تجديد حبس لصين سرقا سيارة أجرة بالإكراه فى المقطم

شاهد.. 5 شرطيين مزيفين يسرقون متعلقات المواطنين أعلى دائرى المرج

ترشيحاتنا

الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

شيخ بالإفتاء يخرج عن شعوره بسبب سؤال أحد الأشخاص.. فيديو

لا أحد يستطيع هزيمتك .. أول تعليق من أبو جبل عقب فوز الزمالك أمام المصري

للأجانب ..الحكومة تعلن تفاصيل منع دخول مصر بدون تحاليل كورونا

نشوب حريق بأحد المراكز التجارية بالمقطم.. والحماية المدنية تسيطر عليه .. فيديو

أول تعليق لزوجة رامي عياش بعد إصابتها في انفجار بيروت

AdvertisementS

القبس الكويتية: عودة المقيمين على 3 مراحل والأولوية للأطباء والقضاة والمعلمين

انفجار ضخم يضرب مدينة إيلات الإسرائيلية.. فيديو

الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

اندلاع حريق ضخم في لندن.. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 7-8-2020

أخبار الرياضة.. الزمالك يعرض 3 ملايين و600 ألف إسترليني لشراء رمضان صبحي.. رسالة عدلي القيعي لـ حسام عاشور

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم أبنائه لحرمان أشقائه بعد مماته .. أمين الفتوى يجيب

يستثني المصريين.. الطيران المدني: تطبيق قرار حظر دخول البلاد بدون تحليل PCR منتصف أغسطس

ضبط 3 عمال حفر متورطون بحادث منزل المحلة والمحامي العام يأمر بدفن 8 من جثث الضحايا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 7-8-2020.. فيديو

حدث ليلًا.. ترامب يوقف التعامل مع مالكي تيك توك.. انفجار ضخم بـ إسرائيل.. وضبط عمال متورطين بحادث منزل المحلة

صافرات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات بشمال إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوك جديد.. ليلي علوي تبهر متابعيها في ظهور لها

فضحتهم.. بيلا حديد تسخر من الشرطة الأمريكية بتصويرهم دون كمامات

أغرب طرق الهجرة.. سودانيون يتشبثون أسفل سيارة من فرنسا إلى بريطانيا.. صور