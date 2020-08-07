حبس 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة المواطنين في المرج

قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المواطنين منتحلين صفة رجال شرطة بالطريق الدائرى أعلى منطقة المرج.





وأشارت التحقيقات أنه تبلغ لقسم شرطة المرج من مواطن قرر بأنه حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى استوقفه مجموعة من الأشخاص وادعوا أنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل سيارة "ميكروباص" وقاموا بتفتيشه، وعقب نزوله من السيارة اكتشف قيامهم باستبدال المبلغ المالى بكمية من الورق فى حجم العملات الورقية، ولاذوا بالفرار.





بتكثيف التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكبيها (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية) تم ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (مبلغ مالى من متحصلات الواقعة- طبنجة صوت- مجموعة من الورق فى حجم العملات الورقية).





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقات متعلقات المواطنين من خلال انتحال صفة رجال الشرطة.







