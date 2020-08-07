السياحة العالمية: تراجع إيرادات القطاع بقيمة 1.1 تريليون دولار أمريكي

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية أنه لأول مرة يحدث فى التاريخ توقف وإغلاق السياحة على مستوي العالم بسبب جائحة كورونا .





أكد البطوطي فى تصريحات صحفية أن ، فاتورة الخسائر الإجمالية التي سببتها ، جائحة فيروس كورونا ، على القطاع السياحي العالمي ، قدرت بـ 4.1 تريلون دولار أمريكي لتؤثر على الناتج المحلي بمقدار 5.2% .





أشار البطوطي الى أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات تأثرا بسبب جائحة كورونا ، لافتا أن أكثر من مليار سائح ، نسبة انخفاض حركة السياحة العالمية المتوقعة فى 2020 .





استكمل حديثه قائلا : أن تراجع الايرادات السياحية عالميا بقيمة 1.1 تريلون دولار أمريكي ، ليؤثر بنسبة 2.7 تريلون دولار على الناتج المحلي العالمي .





أفاد المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية أن الخسائر اليومية بقطاع الطيران على مستوى العالم قدرت بـ 32 مليون دولار أمريكي .





أوضح أن الربع الأخير من عام 2020 سيبدأ تعافى القطاع السياحي العالمي ، لافتا أن 115 واجهة سياحية حوالي 53% من الواجهات العالمية مازالت مغلقة أمام الحركة السياحية .



