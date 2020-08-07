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أخبار البلد

السياحة العالمية: تراجع إيرادات القطاع بقيمة 1.1 تريليون دولار أمريكي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:19 ص
منظمة السياحة العالمية
منظمة السياحة العالمية
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محمد الاسكندرانى
قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية أنه لأول مرة يحدث فى التاريخ توقف وإغلاق السياحة على مستوي العالم بسبب جائحة كورونا .

أكد البطوطي فى تصريحات صحفية أن ، فاتورة الخسائر الإجمالية التي سببتها ، جائحة فيروس كورونا ، على القطاع السياحي العالمي ، قدرت بـ 4.1 تريلون دولار أمريكي لتؤثر على الناتج المحلي بمقدار 5.2% .

أشار البطوطي الى أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات تأثرا بسبب جائحة كورونا ، لافتا أن أكثر من مليار سائح ، نسبة انخفاض حركة السياحة العالمية المتوقعة فى 2020 .

استكمل حديثه قائلا : أن تراجع الايرادات السياحية عالميا بقيمة 1.1 تريلون دولار أمريكي ، ليؤثر بنسبة 2.7 تريلون دولار على الناتج المحلي العالمي .

أفاد المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية أن الخسائر اليومية بقطاع الطيران على مستوى العالم قدرت بـ 32 مليون دولار أمريكي .

أوضح أن الربع الأخير من عام 2020 سيبدأ تعافى القطاع السياحي العالمي ، لافتا أن 115 واجهة سياحية حوالي 53% من الواجهات العالمية مازالت مغلقة أمام الحركة السياحية .

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