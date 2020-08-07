طارق العشري يعلق على خسارة فريقه أمام الزمالك

علق طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لنادي المصري البورسعيدي، على خسارة فريقه في مباراة اليوم، أمام المصري البورسعيدي، بهدف دون رد في الدوري العام.
وقال العشري "راض عن أداء اللاعبين خلل المباراة، خاصة وأننا نعود للعب بعد فترة طويلة تخطة أربعة أشهر من الإيقاف، وأمام فريق كبير بحجم الزمالك".: "
وأضاف المدير الفني للمصري: " كنا نستحق على الاقل التعادل أمام الزمالك اليوم، وخسرنا بهدف ساذج دخل مرمانا، من خطأ دفاعي، كان يسهل تفاديه، لكن في النهاية، ننظر إلى القادم، لأنه الأصعب في هذه الفترة ولدينا العديد من المباريات القوية".
وشدد طارق العشري: " سوف نركز على الاخطاء التي وقعنا بها خلال مباراة اليوم من أجل تفاديها مستقبلا، وعلينا التركيز في القادم، وأنا أثق في جميع اللاعبين من أجل الظهور بالشكل اللاعئق وإسعاد الجماهير البورسعيدية في المباريات المقبلة".
وفاز الزمالك على المصري، بهدف دون رد، أحرزه
محمود علاء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية،
بالجولة 14 المؤجلة من الدوري الممتاز.