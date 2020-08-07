AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق العشري يعلق على خسارة فريقه أمام الزمالك

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى

علق طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لنادي المصري البورسعيدي، على خسارة فريقه في مباراة اليوم، أمام المصري البورسعيدي، بهدف دون رد في الدوري العام.

وقال العشري "راض عن أداء اللاعبين خلل المباراة، خاصة وأننا نعود للعب بعد فترة طويلة تخطة أربعة أشهر من الإيقاف، وأمام فريق كبير بحجم الزمالك".: "

وأضاف المدير الفني للمصري: " كنا نستحق على الاقل التعادل أمام الزمالك اليوم، وخسرنا بهدف ساذج دخل مرمانا، من خطأ دفاعي، كان يسهل تفاديه، لكن في النهاية، ننظر إلى القادم، لأنه الأصعب في هذه الفترة ولدينا العديد من المباريات القوية".

وشدد طارق العشري: " سوف نركز على الاخطاء التي وقعنا بها خلال مباراة اليوم من أجل تفاديها مستقبلا، وعلينا التركيز في القادم، وأنا أثق في جميع اللاعبين من أجل الظهور بالشكل اللاعئق وإسعاد الجماهير البورسعيدية في المباريات المقبلة".

وفاز الزمالك على المصري، بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية، بالجولة 14 المؤجلة من الدوري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا | طارق العشري يكشف حقيقة رحيل محمود وادي عن المصري البورسعيدي..فيديو

الضربة الأولى.. طارق العشري يكشف لـ صدى البلد تفاصيل استعداد المصري لمواجهة الزمالك

العشري يعمل على تعويض الغيابات.. المصري: أجرينا المسحة الطبية الأخيرة قبل مباراة الزمالك

للمرة الأولى في مباراة رسمية.. الـ var ينقذ الزمالك من ركلة جزاء للمصري

في وجود الـ VAR| ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.. فيديو

إشادة طبية بإجراءات الزمالك الاحترازية أمام المصري

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. الإصابات تضرب الأحمر.. ورمضان صبحي يثير الرعب.. وعدلي القيعي يرد على مصطفى يونس

لصالح المعهد الوطني البريطاني.. فشل صفقة كمامات بـ252 مليون جنيه إسترليني

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

بسبب جائحة كورونا.. شركة طيران تعلن عن رحلة جوية مميزة إلى اللامكان

منها شرم وطابا.. الحكومة: منع جميع القادمين لمصر باستثناء السائحين إلى المدن الساحلية (نص القرار)

طارق العشري يعلق على خسارة فريقه أمام الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور

دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا بدقة وسرعة

معقم اليدين يودي بحياة 4 أمريكيين.. ونقل 11 مصابا للمستشفيات