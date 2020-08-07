طارق العشري يعلق على خسارة فريقه أمام الزمالك

علق طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لنادي المصري البورسعيدي، على خسارة فريقه في مباراة اليوم، أمام المصري البورسعيدي، بهدف دون رد في الدوري العام.

وقال العشري "راض عن أداء اللاعبين خلل المباراة، خاصة وأننا نعود للعب بعد فترة طويلة تخطة أربعة أشهر من الإيقاف، وأمام فريق كبير بحجم الزمالك".: "

وأضاف المدير الفني للمصري: " كنا نستحق على الاقل التعادل أمام الزمالك اليوم، وخسرنا بهدف ساذج دخل مرمانا، من خطأ دفاعي، كان يسهل تفاديه، لكن في النهاية، ننظر إلى القادم، لأنه الأصعب في هذه الفترة ولدينا العديد من المباريات القوية".

وشدد طارق العشري: " سوف نركز على الاخطاء التي وقعنا بها خلال مباراة اليوم من أجل تفاديها مستقبلا، وعلينا التركيز في القادم، وأنا أثق في جميع اللاعبين من أجل الظهور بالشكل اللاعئق وإسعاد الجماهير البورسعيدية في المباريات المقبلة".

وفاز الزمالك على المصري، بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية، بالجولة 14 المؤجلة من الدوري الممتاز.