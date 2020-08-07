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حوادث

من أجل سيجارة حشيش .. حبس شخص سرق شقة عجوز في عين شمس

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:00 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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رامي المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة شقة عجوز من أجل شراء مواد مخدرة بمنطقة عين شمس.

وأوضحت التحقيقات ان  قسم شرطة عين شمس ورد له بلاغ من مواطن قرر بأنه عقب توجهه لمسكن والد زوجته "بالمعاش" ، فوجئ بتواجده مغشيًا عليه بمسكنه وبه إصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومُكبل اليدين والقدمين.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجار- مقيم بذات العقار "له معلومات جنائية" تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأقر بأن المجني عليه طلب منه إصلاح درج خشبى بالشقة محل سكنه، ونظرًا لعلمه بتواجد المجني عليه بمفرده اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته .

وفى سبيل ذلك تعدى عليه بالضرب بالأيدي محدثًا إصابته التى أفقدته الوعى، وتوثيقه ولاذ بالفرار.

وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة،  وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على شراء المواد المخدرة بقصد التعاطى .

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