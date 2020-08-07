حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8/7 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7-8- 2020،
وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:
الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بتنظيم أفكارك ومشاعرك وتجنب الحديث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم لصحتك ولا تعط الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص
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الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم أن تلعب دورا قياديا مع الأحباب والأصدقاء ويتبعك الكثيرون.
مهنيا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتنمية أعمال أو مشروعات وتمنحك الأفلاك قوة تحمل وقدرة على التخطيط.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا: ما زال الفلك ينصحك بألا تفقد حماسك وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتأنى اليوم في ردود أفعالك ولا تعلن عن أفكارك.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالثبات والقوة ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك قادرا على التعبير عن مشاعرك وتبدو لبقا في عرض وجهة نظرك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يمنحانك طاقة عاطفية ويعدانك بأوقات رائعة تجمعك بمن حولك.
مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تدير أمورك المهنية والمالية جيدا.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.
مهنيا وصحيا: يدعوك الفلك أن تنظم جهودك وتهتم بصحتك وسلامتك واليوم لا تهمل أي عارض.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يمنحك نشاطا كبيرا واليوم تقوم بواجباتك المهنية والمنزلية.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: ما زال القمر في منزل الحب ويمنحك ذلك مشاعر فياضة وتتوطد علاقتك بالأحباب.
مهنيا واجتماعيا: تساعدك الحالة الفلكية أن تنجز أعمالك وتكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك.. انتبه كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تتجنب العناد والعصبية.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على الاقتراب ممن حولك وتشعر بمحبة الأهل والأخوة والأحباب.
مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزلك الثامن يساعدانك أن تخطط جيدا لمستقبلك، وأمامك فرصة للانتقال والحركة ولاكتساب عادات جديدة.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر بمنزل الثاني وعليك بوضع الخطوط الحمراء لنفقاتك وانتبه لخطواتك.
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تبدو مميزا ومؤثرا، وقد تقوم بما عليك من واجب على أكمل وجه.