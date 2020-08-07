حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8/7 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بتنظيم أفكارك ومشاعرك وتجنب الحديث عن حياتك الشخصية.

مهنيا وصحيا: ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم لصحتك ولا تعط الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص



