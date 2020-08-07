رضا عبدالعال: الزمالك قدم مباراة مميزة.. ومحمود وادي كان فى "وادي" تاني

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن مباراة اليوم بين الفريق الأبيض والمصري البورسعيدي بوادر أمل لعودة قوية لبطولة الدوري بعد استئنافه من جديد.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "مصطفي محمد إذا سجل الفرص التى سنحت له كان الزمالك يفوز بستة أهداف، والمصري لم تكن له هجمات حقيقية سوي هجمة واحدة فقط، ومحمود وادي كان فى وادي آخر".

وأضاف: "مباراة الزمالك والمصري تؤكد عودة قوية لبطولة الدوري، والفارس الأبيض قدم لقاء مميز للغاية رغم الغيابات الكثيرة ومحمد حسن وحسام أشرف تألقا مع القلعة البيضاء".