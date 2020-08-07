تعرف على اختصاصات لجنة شكاوى الأعلى للإعلام

ننشر اختصاصات لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى يترأسها صالح الصالحى وكيل المجلس .





وكان قد شكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجانه المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.









وشملت اختصاصات لجنة شكاوى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الآتى:بحث الشكاوى المقدمة للمجلس من المواطنين ضد وسائل الإعلام أو الإعلاميين ، وبحث الشكاوى الوارد عن طريق بوابة الشكاوى الخاصة بمجلس الوزراء ، وبحث الشكاوى المنشورة فى الصحف وتخص الوسائل أو المؤسسات الإعلامية.



