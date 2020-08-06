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أخبار العالم

حرائق الغابات في فرنسا تجبر آلاف السياح على الفرار.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:51 م
حرائق الغابات في
حرائق الغابات في فرنسا تجبر آلاف السياح على الفرار
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شيماء مصطفى
فرّ آلاف الأشخاص من منازلهم في جميع أنحاء منطقة مرسيليا بفرنسا مع استمرار حرائق الغابات التي تعصف بالمنطقة.
 

ووفقًا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية، خلفت حرائق الغابات العشرات من المصابين، وتسببت في انتقال الآلاف من رجال الإطفاء إلى مكان الحرائق في محاولة لإطفائها.


وقال المسؤولون إن 22 شخصا على الأقل أصيبوا بينما أجبر أكثر من 2700 شخص على إخلاء أماكنهم.


وأرسلت السلطات، 1800 رجل إطفاء إلى جانب الطائرات والمروحيات التي تشارك في إطفاء النيران.


ومع ذلك، تزايدت حرائق الغابات الليلة الماضية ببلدة مارتيج المتضررة بشدة، حيث كافح رجال الإطفاء لإطفائها.


وأجلت السلطات، العديد من السياح من معسكراتهم عن طريق القوارب، وتم إجبار 2700 شخص على إخلاء أماكنهم.


ويلقي رجال الإطفاء باللوم على رياح البحر الأبيض المتوسط القوية وموجة الحر غير العادية التي تجتاح أوروبا ، والتي أججت هذه النيران في عدة بلدات في منطقة مرسيليا بفرنسا.

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