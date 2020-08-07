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رياضة

حسام أشرف يكشف عن رسائل كبار لاعبي الزمالك له عقب مباراة المصري

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:10 ص
حسام أشرف
حسام أشرف
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محمد رشاد
كشف حسام أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشاب، عن الرسائل التي تلقاها من لاعبي الأبيض الكبار خلال أول مشاركة أساسية له مع الفريق، أمام المصري في الدوري الممتاز، اليوم، وذلك بعد تألقه في المباريات الودية التي خاضها الزمالك استعدادا لعودة المنافسات المحلية.

فاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية

وأضاف حسام أشرف خلال لقائه عبر قناة الزمالك: "كل اللاعبين تحدثوا معي وشجعوني، وأحمد سيد زيزو تحدث معي قبل المباراة، وطلب مني أن لا أخشى أحدًا".

تابع: "زيزو قال لي نحن خلفك وندعمك، وكل من في الملعب كانوا تحدثوا معي بشكل جيد جدًا ، عدنا من فترة توقف طويلة كانت 4 أو 5 شهور، الناس لم تقدرة أننا كنا نجلس في البيت، ويريدون منا أن نعود إلى نفس المستوى قبل التوقف".

استكمل: "اليوم كان أول اختبار لي في الدوري، وبذلت أقصى مجهود لدي، والمقبل سيكون أفضل".

واستُكملت مباريات الدوري المصري الممتاز، عقب توقف دام لـ 145 يومًا، وتحديدًا منذ يوم 14 من مارس الماضي والذي شهد إعلان تعليق منافسات النشاط الكروي في مصر بسبب فيروس كورونا.
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