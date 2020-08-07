لا نتوقف عن الحلم.. الفريق أسامة ربيع: تكلفة حفر قناة السويس الجديدة 20 مليار جنيه..فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حفر قناة السويس الجديدة تكلف مايقارب من 20 مليار جنيه، متابعا: في بداية الأمر فكرنا في أخذ قرض من البنك لتمويل قناة السويس الجديدة ولكن الرئيس السيسي اعترض على القرض وقال أن الشعب المصري سيمول هذا المشروع.
وأضاف "ربيع" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، أن الشعب المصري لم يخزل الرئيس السيسي، وفي خلال 8 أيام جمعنا 64 مليار جنيه بالرغم من أننا لم نكن نحتاج سوى 20 مليار.
وأوضح أن كلا من التخطيط والتنفيذ والتمويل الخاص بقناة السويس الجديدة كان بأيدي مصرية خالصة، مشددا على أن هذا المشروع لم يدخل فيه أي عامل أجنبي، متابعا: الرئيس السيسي أكد سابقا أن تمويل القناة سيكون من خلال المصريين، حيث قال "أرض القناة بتاعت المصريين وهما اللي هيمولو".
وفيما يخص مستقبل قناة السويس، أشار إلى أن مصر لا تتوقف عن الحلم، متابعا: أحلامنا بتكون محسوبة بالأرقام نتيجة الظروف الحالية، مشددا على أن منذ اليوم الأول لجائحة كورونا ونحن جاهزين للتعامل ىمع هذا الأمر، سواء في كيفية التعامل مع المتواجدين على السفن، أو من خلال عدد السفن التي ستمر.
وتابع: كان لدينا تحدي منذ البداية على أن عدد السفن التي ستمر من خلال القناة لن تقل عن العام الماضي، معقبا: قررنا أن نقوم بعمل تخفيضات على المراكب والسفن التي ستمر، وبالفعل قمنا بعمل تخفيضات للسفن القادمة من غرب أوروبا إلى شرق أسيا، حيث وصل التخفيض إلى 17%.
وأشار إلى أن السفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي وصلت نسبة التخفيض بها إلى 75% بعدما كانت 45%، متابعا: لدينا مايقارب من 882 سفينة زيادة عن عدد السفن التي مرت العام الماضي من خلال القناة، كما أن عدد الحمولات كان أكثر من العام الماضي أيضا.
وأضاف "ربيع" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، أن الشعب المصري لم يخزل الرئيس السيسي، وفي خلال 8 أيام جمعنا 64 مليار جنيه بالرغم من أننا لم نكن نحتاج سوى 20 مليار.
وأوضح أن كلا من التخطيط والتنفيذ والتمويل الخاص بقناة السويس الجديدة كان بأيدي مصرية خالصة، مشددا على أن هذا المشروع لم يدخل فيه أي عامل أجنبي، متابعا: الرئيس السيسي أكد سابقا أن تمويل القناة سيكون من خلال المصريين، حيث قال "أرض القناة بتاعت المصريين وهما اللي هيمولو".
وفيما يخص مستقبل قناة السويس، أشار إلى أن مصر لا تتوقف عن الحلم، متابعا: أحلامنا بتكون محسوبة بالأرقام نتيجة الظروف الحالية، مشددا على أن منذ اليوم الأول لجائحة كورونا ونحن جاهزين للتعامل ىمع هذا الأمر، سواء في كيفية التعامل مع المتواجدين على السفن، أو من خلال عدد السفن التي ستمر.
وتابع: كان لدينا تحدي منذ البداية على أن عدد السفن التي ستمر من خلال القناة لن تقل عن العام الماضي، معقبا: قررنا أن نقوم بعمل تخفيضات على المراكب والسفن التي ستمر، وبالفعل قمنا بعمل تخفيضات للسفن القادمة من غرب أوروبا إلى شرق أسيا، حيث وصل التخفيض إلى 17%.
وأشار إلى أن السفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي وصلت نسبة التخفيض بها إلى 75% بعدما كانت 45%، متابعا: لدينا مايقارب من 882 سفينة زيادة عن عدد السفن التي مرت العام الماضي من خلال القناة، كما أن عدد الحمولات كان أكثر من العام الماضي أيضا.