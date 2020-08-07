الحجار يحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس.. ويهدي شعب لبنان أغنية طبطب بروحك

خطف علم مصر الأنظار فى ختام حفل النجم على الحجار الذى أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث لوح به جميع الحضور على انغام بانوراما لاشهر الأعمال الوطنية بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة مرددين الكلمات التى الهبت المشاعر الحماسية ، كما اعلن تضامنه مع شعب لبنان فى الأزمة التي ألمت ببيروت واهداه اغنية طبطب بروحك التى تدعو للمحبة والسلام .





وخلال الحفل وجه الحجار الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على الجهود التى تم بذلها لإعادة الروح للأنشطة الفنية والثقافية فى مصر .





وفى دنيا الحجار الغنائية تجول الجمهور بين مجموعة من الأعمال المميزة التي تألق خلالها معبرا عن الكثير من القيم النبيلة والمشاعر الإنسانية السامية حيث استمر فى الغناء لمدة قاربت الثلاثة ساعات ظهر خلالها بكامل لياقته الفنية وقدم 22 اغنية هى قالوا زمان ، باحلم وافتح عنيا ، على قد ما حبينا ، يوم جديد، طب ايه يبعدنى عنك ، رمى رمشه ، مسألة مبدأ ، جوة حضنى ، يا بنت يا بيضا ، الليل واخره ، الزين والزينة ، يا رب ، عارفة ، لالا القمر ، بدور عليكى ، اتنين اتنين ، زى الهوا ، يا عم ادم ، انا كنت عيدك ، مكتوبالى وهنا القاهرة الى جانب طبطب بروحك والبانوراما الوطنية.



