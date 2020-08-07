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تعليم

طلاب الثانوية العامة 2020.. انطلاق اختبارات القدرات بالكليات.. غدا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:00 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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نهلة الشربيني
تنطلق غدا اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بعدد من الكليات ، وذلك بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق في الساعات الأولى من امس الخميس، للطلاب الراغبين في التسجيل باختبارات القدرات لبيدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.


وأكد الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة اليوم 6 أغسطس المقبل لبيدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات والتي من المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.


وأضاف "عطا"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه الكليات ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.

 
وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة  اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.


 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وإتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت  خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.



ولكل من يرغب التسجيل للقدرات عبر هذا الرابط


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