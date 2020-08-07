AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

القتل أسهل الأفعال في مملكة إبليس.. والحرب لعنة لن تنتهي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
كشفت الحلقة السادسة من الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس عن تمكّن أزهار (غادة عادل) من الهرب من المستشفى واللجوء إلى داليدا (إيمان العاصي) وغُريّبة (أسماء جلال) كي يضعوا خطة الرد على العجوز (محمود الليثي) والأقزام، وتركت الخواجة (أحمد داوود) وكاسيا (سلوى خطاب) لتحرقهم النيران، ولكنهما اختفا تمامًا ولا يعلم أحد إلى أين ذهبوا أو من نقلهم، ومن ناحية أخرى، اختلفت غُريّبة مع أزهار وداليدا لتقرر الانشقاق عنهم، بعدما رفضت الموافقة على خطة الانتقام التي وضعتها أزهار، بينما قررت أزهار تنفيذ خطتها مهما كانت الظروف.

أما حنيّة (رانيا يوسف) فمازالت تلعب لعبتها في أن تجعل أهالي حارة حدّق يظنون أن من قُتل هو ابنها بودي (خالد أنور)، وتُخفي تمامًا أنه حماصة (كريم قاسم) لتترك أزهار وعصابتها في يتسائلون أين اختفى حماصة، لكن بلا إجابة، كما وضعت حقيبة أموال في منتصف الحارة وكتبت بداخلها ورقة لا نعلم ما بداخلها، كما وجدت غريبة كراسة الجُمل التي كان يراها الخواجة، وبدأت في قرأتها، ومازالنا لا نعلم ما بداخل أي ورقة فيهما.

ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نهاية الفصل الأول من مملكة إبليس.. احتمالات لا نهائية في الجزء الثاني

قتيل وقصة الأقزام وثلاثة بين الحياة والموت في الفصل الثاني من مملكة إبليس

تفاصيل مملكة إبليس بالتزامن مع عرض ثاني حلقاته

مملكة إبليس من لعنة الشياطين وتربية الوحوش حتى بداية فتحي إبليس

الحلقة الثالثة من مملكة إبليس.. الحياة خارج الأسوار وبداية حرب خريطة الكنز

الحقيقة أو القتل.. كيد النساء ينتصر في مملكة إبليس

ترشيحاتنا

الأهلي تعامل باحترافية.. رسالة عدلي القيعي لحسام عاشور عقب الأزمة الأخيرة

خالد الغندور يعلن عدم ظهوره على قناة الزمالك لأسباب خاصة

الأهلي يتسلم الاستاد الخاصة به من شركة استادات الأيام المقبلة

بداية من 163 ألفا.. تعرف على أرخص 5 سيارات سيدان في مصر

عودة شاطئ الموت.. مصرع سيدة غرقا في "النخيل"

أخبار الأهلي.. الإصابات تضرب الأحمر.. ورمضان صبحي يثير الرعب.. وعدلي القيعي يرد على مصطفى يونس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور

دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا بدقة وسرعة

معقم اليدين يودي بحياة 4 أمريكيين.. ونقل 11 مصابا للمستشفيات