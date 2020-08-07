القتل أسهل الأفعال في مملكة إبليس.. والحرب لعنة لن تنتهي

كشفت الحلقة السادسة من الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس عن تمكّن أزهار (غادة عادل) من الهرب من المستشفى واللجوء إلى داليدا (إيمان العاصي) وغُريّبة (أسماء جلال) كي يضعوا خطة الرد على العجوز (محمود الليثي) والأقزام، وتركت الخواجة (أحمد داوود) وكاسيا (سلوى خطاب) لتحرقهم النيران، ولكنهما اختفا تمامًا ولا يعلم أحد إلى أين ذهبوا أو من نقلهم، ومن ناحية أخرى، اختلفت غُريّبة مع أزهار وداليدا لتقرر الانشقاق عنهم، بعدما رفضت الموافقة على خطة الانتقام التي وضعتها أزهار، بينما قررت أزهار تنفيذ خطتها مهما كانت الظروف.





أما حنيّة (رانيا يوسف) فمازالت تلعب لعبتها في أن تجعل أهالي حارة حدّق يظنون أن من قُتل هو ابنها بودي (خالد أنور)، وتُخفي تمامًا أنه حماصة (كريم قاسم) لتترك أزهار وعصابتها في يتسائلون أين اختفى حماصة، لكن بلا إجابة، كما وضعت حقيبة أموال في منتصف الحارة وكتبت بداخلها ورقة لا نعلم ما بداخلها، كما وجدت غريبة كراسة الجُمل التي كان يراها الخواجة، وبدأت في قرأتها، ومازالنا لا نعلم ما بداخل أي ورقة فيهما.



