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أخبار العالم

إسرائيل تستعد لإجراء تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد على البشر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تستعد إسرائيل لإجراء تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد على البشر بعد حلول فترة الأعياد.

وقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة فيديو مع رئيس معهد الأبحاث البيولوجية البروفيسور شموئيل شابيرا ورؤساء الطواقم البحثية، التهنئة بمناسبة التقدم الذي أحرزوه في تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تمهيدا لمرحلة التجارب على البشر والتي من المقرر الشروع بها بعد حلول فترة الأعياد.

وقال رئيس الوزراء: "يسرني السماع عن هذا التقدم فأود تهنئتكم على ذلك.. استمروا في هذا المسار، وبأقصى سرعة تجدونها مرضية من الناحية العلمية.. لقد أوعزت بابتكار لقاح هنا في إسرائيل انطلاقا من إيماني الكبير بمواطنينا وبقدراتنا".

وأوعز نتنياهو بتعجيل العمل الإداري اللازم لدراسة إنشاء مصنع لقاحات في إسرائيل، كما وجه بمواصلة استكمال التجارب البشرية وإنتاج اللقاح بغرض ضمان امتلاك لقاحات آمنة وعالية الفعالية بحلول نهاية الربع الأول من العام 2021 لصالح جميع سكان إسرائيل، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

كما أوعز بالعمل على تحديد مسار يسمح لدول أخرى بشراء خيارات للقاح، على أن يستخدم التمويل الذي سيتم الحصول عليه لإنشاء القدرات الإنتاجية وعمليات التصنيع.
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