ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه تهدد زراعة 14 ألف فدان بالشرقية.. تفاصيل

تواجه الأراضى الزراعية بجمعية العادلية على مساحة 14 ألف فدان ،4 تحديات تهدد استمرار التنمية الزراعية بها بالرغم من زراعتها بالكامل بالمحاصيل والخضراوات عالية الجودة وبأحدث الطرق العلمية.





وقال الدكتور أحمد نوار نائب رئيس الجمعية عبر فقرات برنامج" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن تكلفة استخدام الكهرباء لرفع المياه بأراضى الجمعية تصل لـ 3 ملايين جنيه شهريا، والجمعية بها 1250 عضوا يمتلك الواحد منهم 8 أفدنة منزرعة بالكامل، لافتا إلى أن وزارة الرى والموارد المائية تحاسب الجمعية باعتبارها مشروعا استثماريا وليس مشروعا زراعيا يحتاج إلى دعم الكهرباء.





وأشار مراد صوان المدير الفنى لمحطات الرفع، إلى أن الجمعية بها 9 محطات لرفع المياه تستهلك 25 مليون جنيه سنويا، وسعر المتر تم رفعه من 76 قرش الى 105 قروش باعتبار الجمعية من كبار المشتركين وليست أراضى زراعية تحتاج إلى الدعم، لافتا إلى أن الطلمبات الجديدة يمكن أن توفر 30 % فقط من الاستهلاك.









وأكد أحمد صلاح عضو الجمعية أن محافظة الشرقية تريد إقامة مدفن صحى ومشروع تدوير مخلفات، على مساحة 135 فدانا من أجود أراضى الجمعية المطلة على ترعة الإسماعيلية مما يهدد استمرار التنمية الزراعية وسلامة المحاصيل والزراعات.







