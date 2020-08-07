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أخبار العالم

السعودية تؤكد دعمها لحقوق قبرص السيادية على أراضيها

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:16 ص
السعودية تؤكد دعمها
السعودية تؤكد دعمها لحقوق قبرص السيادية على أراضيها
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شيماء مصطفى
أدان وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديسن، محاولات مليشيات الحوثي الهجوم على الأراضي السعودية.

جاء ذلك خلال لقاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي يجرى زيارة رسمية إلى جمهورية قبرص.

وعقب محادثات بينهما، عقد الجانبان، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عبّرا فيه عن ارتياحهم للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وأكدا تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وأكد وزير الخارجية السعودي دعم المملكة للحقوق السيادية لجمهورية قبرص على أراضيها ودعوة كافة الأطراف إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار ووفقًا لقواعد القانون الدولي.

وفي الشأن الليبي، شددا الجانبان على ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا، رافضين أي تدخلات خارجية.

كما اتفقا على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وعبّر الجانب القبرصي عن إدانته لما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من هجمات على أراضي المملكة.
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