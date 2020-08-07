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رياضة

ريال مدريد يبحث عن "ريمونتادا" صعبة من أرض مانشستر سيتي.. وجوارديولا يتوعد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب "الاتحاد"، المقرر لها، اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة اليوم الجمعة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، دون حضور جماهير بسبب تداعيات كورونا التي أصابت العالم.

لا يملك ريال مدريد خيارات كثيرة، ويجب عليه الفوز على أرض مانشستر سيتي لبلوغ ربع النهائي، لكن بطل الدوري الاسباني يمرّ بفترة جيدة قلب فيها الطاولة على غريمه برشلونة بعد العودة، يتعيّن عليه تكرار "ريمونتادا" برشلونة لكن في مباراة واحدة هذه المرة.

لكن جوارديولا الذي يفتقد لمهاجمه الأرجنتيني سيرخيو اجويرو المصاب، حذّر من مواجهة تكتيكية جميلة مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال "عندما تفوز بثلاثة ألقاب تواليا في دوري الابطال، تخطف لقب الدوري مرتين من برشلونة 2017 و2020، تكون الامور جيدة بالنسبة اليك".

يغيب عن ريال مدريد في مباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال القائد سيرخيو راموس للإيقاف، وبراهيم دياز للإصابة.

والتقى ريال مدريد مع السيتي في 5 مواجهات سابقة، أولها كانت في دور المجموعات بدوري الأبطال عام 2012، والمرة الثانية كانت في نصف نهائي ذات البطولة عام 2016.

وستُذاع مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.
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