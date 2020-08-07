مانشستر سيتي VS ريال مدريد .. القدر يخدم زيدان.. والتاريخ في صف جوارديولا

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل، بين مانشستر سيتي وريال مدريد، اليوم ، الجمعة، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا





مباراة اليوم ستكون بمثابة نهائي مبكر خاصة وأن الفريقين ضمن الأفضل في العالم حاليا، كما يدربهما أفضل مدربين في العالم خلال السنوات الأخيرة بالأرقام والبطولات.





كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ، على ملعب سانتياجو برنابيو.





القدر يخدم زيدان

توقف دوري أبطال أوروبا لأكثر من 150 يوما، جاء في صالح زين الدين زين المدير الفني لفريق ريال مدريد ، حيث منح الفريق فرصة كبيرة للتطور خلال فترة التوقف ساعد الملكي في انتزاع صدارة الليجا من برشلونة والتتويج باللقب، والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة مانشستر سيتي.





كما ظهرت عملية التجانس بين جميع خطوط ريال مدريد الثلاثة " الدفاع - الوسط - الهجوم" خلال مباريات الليجا الأخيرة، وظهر الفريق بحالة فنية وبدنية ممتازة، قبل موقعة السيتي.





تأجيل دوري الأبطال ايضا منح زيدان فرصة لاستعادة نجم الفريق إيدين هازارد الذي كان سيغيب عن مباراة الإياب للإصابة، لولا تأجيل البطولة لفترة طويلة، بسبب تفشي الفيروس التاجي.





عامل ثالث يزيد من حظوظ ريال مدريد في تحقيق ريمونتادا أمام السيتي ، وهي أن جماهير السماوي لن تكون حاضرة في المدرجات، بسبب الظروف الطارئة التي تشهدها أوروبا، نتيجة تفشي فيروس كورونا.





عقبة واحدة تواجه زين الدين زيدان أمام مانشستر سيتي، وهي اللاعب الذي سيشارك في مركز قلب الدفاع بجوار رفائيل فاران أمام مانشستر سيتي بدلا من سيرجيو راموس الذي سيغيب للإيقاف.





ويدرس زيدان الدفع بـ كاسميرو في مركز قلب الدفاع بدلا من الوسط، لتعويض غياب راموس، حيث حيث يحظى اللاعب البرازيلي بثقة كبيرة من قبل المدرب الفرنسي، حسبما أشارت تقارير صحفية









جوارديولا يتسلح بالتاريخ

حظوظ مانشستر سيتي ستكون أكبر قليلا من ريال مدريد في خطف بطاقة الصعود، بسبب التفوق في مباراة الإياب.





كما يمتلك بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سجلا مميزا أمام ريال مدريد، حيث واجه الملكي في 18 لقاء سابق، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر في 4 آخرين.