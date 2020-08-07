مميش: قناة السويس لم تتوقف عن العمل عند حفر نظيرتها الجديدة..فيديو

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق انه تم العمل في إنشاء قناة السويس الجديدة بوجود 45 كراكة وهو عدد كبير مؤكدا أنه تم التعاون مع الشركات العالمية التي كانت تغالى فى الارقام التي طلبتها وتم الاتفاق على أنسب سعر.





وأضاف مميش خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد اننا لم نوقف الملاحة فى قناة السويس على الرغم من وجود عدد الكراكات الكبير الذي كان موجود.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس السابق أن ميزانية الدولة كانت لن تكون قادرة إذا توقف العمل بقناة السويس.





وأشار مميش إلى أنه توجه لوزارة المالية لكي يقوم بتحويل المبلغ والتقيت بوزير المالية الدكتور هاني قدري وأكد لي أنه يريد ما يقرب من 34 مليار جنيه فقط ووضع 30 مليار بعيدا عن ميزانية قناة السويس الجديدة.





وقال رئيس هيئة قناة السويس السابق أنه تم إعادة الأموال للمصريين كاملة وقدرها 59 مليار جنيه.



