أسامة ربيع: 27 مليار دولار إيرادات قناة السويس الجديدة منذ افتتاحها

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إجمالي إيرادات قناة السويس الجديدة منذ افتتاحها وصلت إلى 27 مليار دولار؛ مشيرا إلى أن هناك أكثر من 19 ألف سفينة عبرت قناة السويس الجديدة منذ افتتاحها.





وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الخميس، أن الخدمة التي تقدمها قناة السويس الجديدة هي التي أدت إلى الجذب الحاصل في ظل ظروف صعبة من أزمة كورونا وانخفاض في العملة الصعبة.





وأكمل: "قدّمنا عروضًا وتخفيضات للسفن العابرة لقناة السويس لتنشيط حركة الملاحة، حيث إن عائد قناة السويس لم يتأثر رغم أزمة كورونا".





واستطرد: "100% من الحاويات والمراكب الأوروبية والآسيوية تمر عن طريق مصر بفضل قناة السويس الجديدة، مما جعل عائد قناة السويس يزيد بشكل كبير وملحوظ، حتى أن الدول تشيد بهذا الإنجاز الذي قامت به مصر".