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رياضة

بدون أسلحته.. تشيلسي يبحث عن مهمة مستحيلة أمام بايرن ميونخ

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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محمد السعيد
مهمة شبه مستحيلة تنتظر كتيبة فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عندما يحل البلوز ضيفا على بايرن ميونخ، غدا، السبت، ضمن منافسات إياب مباريات دور الـ16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي الذي خسر لقب كأس الاتحاد الإنجليزي منذ أيام قليلة أمام آرسنال، بات قريبا من واداع دوري أبطال أوروبا، وإنهاء الموسم بـ "صفر بطولات" .

نتيجة الذهاب تعقد مهمة البلوز

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بايرن ميونخ على تشيلسي بنتيجة 3 - 0، على ملعب " سامتفورد بريدج" معقل البلوز.

وبات تشيلسي مطالبا بتحقيق الفوز بفارق أكثر من  3 أهداف في مباراة الإياب من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وهي مهمة صعبة للغاية في ظل المستويات المميزة التي يقدمها بايرن ميونخ تحت قيادة هانز فليك، بالإضافة إلى النتيجة الثقيلة في مباراة الذهاب، وتسلح البافاري بعامل الأرض في لقاء الإياب 

الغيابات تعمق جراح فرانك لامبارد
ووفقا لتقارير صحفية فإن فريق تشيلسي سيواجه بايرن ميونخ بدون 6 من نجومه وهم ويليان وبوليسيتش وأزبلكويتا وبيدور للإصابة، بينما سيغيب جورجينيو وماركوس أولونسو بسبب تراكم البطاقات.

وسيلتقي المتأهل من مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي مع الصاعد من لقاء برشلونة ونابولي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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